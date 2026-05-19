Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Aron Guðmundsson skrifar 19. maí 2026 21:06 Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City Getty/Shaun Brooks Pep Guardiola neitaði að svara af eða á með framtíð sína sem knattspyrnustjóri Manchester City í viðtali eftir leik í kvöld þar sem vonir hans manna um Englandsmeistaratitil urðu að engu. Fastlega er gert ráð fyrir því að Spánverjinn sé á förum frá félaginu Jafntefli Manchester City gegn Bournemouth í kvöld sér til þess að Arsenal er Englandsmeistari tímabilið 2025/26 í fyrsta sinn í tuttugu og tvö ár. Síðasti séns Pep Guardiola á enn einum titli sem stjóri Manchester City gæti því verið farinn en ensku blöðin greindu frá því í gær að Spánverjinn væri á förum frá félaginu eftir áratug í starfi. Í viðtali eftir leikinn gegn Bournemouth í kvöld neitaði Guardiola hins vegar að segja af eða á varðandi framtíð sína í Manchesterborg. „Ég á eitt ár eftir af samningi mínum við félagið. Reynsla mín frá fyrri árum segir mér að með því að greina frá ákvörðunum á miðju tímabili sé ávísun á slæm úrslit. Eins og þú skilur er samtal við formann félagsins það fyrsta sem ég þarf að eiga að tímabilinu loknu. Samtöl muni eiga sér stað að tímabilinu loknu. Svo auðvelt er það. Eftir þau samtöl verða ákvörðun tekin.“ Viðtalsmaður Sky Sports pressaði enn frekar eftir nánara svari frá Guardiola og fékk sama svar. Aðspurður hvort það væri enn eitthvað sem heillaði hann varðandi það að mögulega halda áfram með Manchester City sagði Guardiola: „Ég er hamingjusamasti maður í heimi, með að vera þjálfari þessa liðs. Þetta félag er einstakt.“ Hann óskaði Arsenal, og sínum fyrrverandi aðstoðarþjálfara Mikel Arteta, til hamingju með Englandsmeistaratitilinn. „VIð óskum Arsenal til hamingju, Mikel, leikmönnum og stuðningsmönnum. Verðskuldaðir meistarar. „Hann (Mikel Arteta) hefur lagt mikið á sig. Ég óska honum til hamingju.“ Manchester City Mest lesið Arsenal er Englandsmeistari Enski boltinn „Stjörnufólk er pirrað“ Körfubolti Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Enski boltinn Mikill skellur fyrir Skagamenn sem leita á náðir KSÍ Íslenski boltinn Sjáðu öll tilþrif Pargo: „Aldrei séð annað eins á fjölum á Íslandi“ Körfubolti Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Enski boltinn Tárvot sigurstund bræðranna frá Grindavík Körfubolti Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar Íslenski boltinn Hörð gagnrýni á Alfreð: „Hann hefur ekkert lært“ Handbolti Myndaveisla: Sigurhátíð Grindvíkinga í Síkinu Körfubolti Fleiri fréttir Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Ekki sáttur með hugarfar fyrirliðans Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Dagskráin í dag: Tveir gífurlega mikilvægir leikir Arsenal einu skrefi frá Englandsmeistaratitli Guardiola hætti með Manchester City eftir tímabilið Viðurkenna mistök og markið hefði aldrei átt að standa Haaland verður víkingur í teiknimynd Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Daninn í stuði og West Ham nálgast fall Jafntefli Brentford og tap Brighton gefa Sunderland séns Fernandes jafnaði stoðsendingametið í sigri United Alonso tekur við Chelsea Gerrard um yfirlýsingu Salah: „Talsverður áfellisdómur yfir stjóranum“ Guardiola: „Ég er fyndinn gaur“ Sjáðu markið hjá Semeyno og bikarlyftinguna The Athletic: Alonso samþykkir að taka við Chelsea Bomba frá Salah: „Liverpool þarf að endurheimta heví metal boltann“ Hælspyrna Semenyo tryggði City FA bikarinn Sjáðu mörkin sem gerðu vörn Liverpool sögulega slæma „Ég vildi að hann væri skoskur“ Villa í Meistaradeild Evrópu en Liverpool þarf að bíða Sjá meira