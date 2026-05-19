Guar­diola tjáði sig um fram­tíð sína í starfi

Aron Guðmundsson skrifar
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City  Getty/Shaun Brooks

Pep Guardiola neitaði að svara af eða á með framtíð sína sem knattspyrnustjóri Manchester City í viðtali eftir leik í kvöld þar sem vonir hans manna um Englandsmeistaratitil urðu að engu. Fastlega er gert ráð fyrir því að Spánverjinn sé á förum frá félaginu 

Jafntefli Manchester City gegn Bournemouth í kvöld sér til þess að Arsenal er Englandsmeistari tímabilið 2025/26 í fyrsta sinn í tuttugu og tvö ár. 

Síðasti séns Pep Guardiola á enn einum titli sem stjóri Manchester City gæti því verið farinn en ensku blöðin greindu frá því í gær að Spánverjinn væri á förum frá félaginu eftir áratug í starfi. 

Í viðtali eftir leikinn gegn Bournemouth í kvöld neitaði Guardiola hins vegar að segja af eða á varðandi framtíð sína í Manchesterborg.

„Ég á eitt ár eftir af samningi mínum við félagið. Reynsla mín frá fyrri árum segir mér að með því að greina frá ákvörðunum á miðju tímabili sé ávísun á slæm úrslit. Eins og þú skilur er samtal við formann félagsins það fyrsta sem ég þarf að eiga að tímabilinu loknu. Samtöl muni eiga sér stað að tímabilinu loknu. Svo auðvelt er það. Eftir þau samtöl verða ákvörðun tekin.“

Viðtalsmaður Sky Sports pressaði enn frekar eftir nánara svari frá Guardiola og fékk sama svar. 

Aðspurður hvort það væri enn eitthvað sem heillaði hann varðandi það að mögulega halda áfram með Manchester City sagði Guardiola: 

„Ég er hamingjusamasti maður í heimi, með að vera þjálfari þessa liðs. Þetta félag er einstakt.“

Hann óskaði Arsenal, og sínum fyrrverandi aðstoðarþjálfara Mikel Arteta, til hamingju með Englandsmeistaratitilinn.

„VIð óskum Arsenal til hamingju, Mikel, leikmönnum og stuðningsmönnum. Verðskuldaðir meistarar.

„Hann (Mikel Arteta) hefur lagt mikið á sig. Ég óska honum til hamingju.“

