Arsenal-menn munu fagna Englandsmeistaratitli sínum og sýna stuðningsmönnum bikarinn í skrúðgöngu sunnudaginn 31. maí, í Islington-hverfinu í Norður-London.
Mögulega munu Arsenal-menn hafa tvöfalda ástæðu til að fagna þennan dag því auk þess að hafa nú tryggt sér Englandsmeistaratitilinn, í fyrsta sinn í 22 ár, þá spilar Arsenal við PSG í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu laugardaginn 30. maí, daginn fyrir skrúðgönguna.
Norski ríkismiðillinn NRK bendir á að það verði því í nógu að snúast hjá mönnum eins og fyrirliðanum Martin Ödegaard sem spilar úrslitaleikinn í Búdapest á laugardegi, fagnar titli eða titlum í skrúðgöngunni á sunnudegi, kemur til móts við norska landsliðshópinn í Osló á mánudegi og heldur af stað til Bandaríkjanna á HM á þriðjudegi.
Ödegaard sleppir þó vináttulandsleik Noregs við Svíþjóð á Ullevaal-leikvanginum í Osló mánudaginn 1. júní en það varð ljóst um leið og Arsenal komst í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.
Næsta mál á dagskrá hjá Ödegaard og félögum í Arsenal, sem fögnuðu saman í gærkvöld og langt fram á nótt eftir að titillinn var í höfn, er hins vegar leikurinn við Crystal Palace í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar næsta sunnudag. Leikið verður á Selhurst Park og að leik loknum munu Arsenal-menn fá bikarinn í hendurnar.