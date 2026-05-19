Jason Daði fer frá Grims­by

Aron Guðmundsson skrifar
Jason Daði hefur leikið sinn síðasta leik fyrir Grimsby
Jason Daði hefur leikið sinn síðasta leik fyrir Grimsby Town

Jason Daði Svanþórsson yfirgefur herbúðir Grimsby Town á Englandi þegar að samningur hans rennur sitt skeið í næsta mánuði.

Frá þessu hefur D-deildar liðið greint frá en Jason Daði gekk í raðir félagsins frá Breiðabliki sumarið 2024 en hafði fyrir það leikið með uppeldisfélagi sínu Aftureldingu. 

Alls spilaði Jason Daði 56 leiki fyrir Grimsby Town og kom að níu mörkum. Hann kom aðeins við sögu í níu leikjum á nýafstöðunu tímabili þar sem að meiðsli settu strik í reikninginn. 

Jason Daði hefur verið orðaður við heimkomu.

