Jason Daði Svanþórsson yfirgefur herbúðir Grimsby Town á Englandi þegar að samningur hans rennur sitt skeið í næsta mánuði.
Frá þessu hefur D-deildar liðið greint frá en Jason Daði gekk í raðir félagsins frá Breiðabliki sumarið 2024 en hafði fyrir það leikið með uppeldisfélagi sínu Aftureldingu.
Alls spilaði Jason Daði 56 leiki fyrir Grimsby Town og kom að níu mörkum. Hann kom aðeins við sögu í níu leikjum á nýafstöðunu tímabili þar sem að meiðsli settu strik í reikninginn.
Jason Daði hefur verið orðaður við heimkomu.
The club would like to thank all departing players for their efforts whilst representing the Mariners and wish them all the very best for the future. 🙌#GTFC pic.twitter.com/8LAWCv7E4S— Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) May 19, 2026
