Enska B-deildar liðið Southampton hefur verið rekið úr umspilinu um sæti í ensku úrvalsdeildinni sökum njósnaskandals sem átti sér stað í undanúrslitaeinvígi liðsins gegn Middlesborough.
Middlesborough mun því í stað Southampton mæta Hull City í hreinum úrslitaleik á Wembley um sæti í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili á meðan að Southampton, sem hefur rétt til þess að áfrýja úrskurðinum, fær fjögurra stiga refsingu í ensku B-deildinni á næsta tímabili. Óháð aganefnd fór yfir málið og kvað upp dóm sinn í dag.
Southampton var sakað um njósnir á æfingasvæði Middlesborough en málið kom upp í aðdraganda síðari leiks Middlesbrough og Southampton í undanúrslitum umspilsins. Southampton vann leikinn og tryggði sér þannig sæti í úrslitaleik á Wembley gegn Hull City á laugardaginn næstkomandi.
Fulltrúar Southamton hafa játað að hafa njósnað um þrjá andstæðinga sína á tímabilinu í ensku B-deildinni: Oxford City, Ipswich Town og svo Middlesborough.