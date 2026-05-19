Enski boltinn

Ekki sáttur með hugar­far fyrir­liðans

Andri Broddason skrifar
Roy Keane ekki sáttur við hugarfar Bruno Fernandes
Roy Keane ekki sáttur við hugarfar Bruno Fernandes Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Roy Keane, fyrrverandi leikmaður Manchester United, gagnrýnir Bruno Fernandes, fyrirliða liðsins, fyrir að reyna að bæta stoðsendingametið í staðinn fyrir að hjálpa liðinu.

Roy Keane, fyrrverandi leikmaður og fyrirliði Manchester United, var ekki sáttur við hugarfar núverandi fyrirliða Bruno Fernandes í leik liðsins á móti Nottingham Forest um liðna helgi.

Keane sagði í hlaðvarpi sínu að bæði Bruno sjálfur og aðrir leikmenn væru ekki að tala um neitt annað en stoðsendingarnar hans Bruno eftir leik. „Hvernig getur þú sem leikmaður hugsað um eitthvað einstaklingsmet í miðjum fótboltaleik?“

Gary Neville, fyrrverandi leikmaður Manchester United, kom Bruno til varnar og nefndi að hann hefði getað farið frá Manchester United á síðasta tímabili en hann vildi vinna titla hér.

„Þú vinnur enga titla með þessu hugarfari,“ svarar Keane við þessari athugasemd.

Til að færa rök fyrir máli sínu nefndi Keane þegar Bryan Mbeumo, framherji Manchester United, klúðraði dauðafæri eftir sendingu frá Fernandes.

„Hann er ekki svekktur að United skorar ekki, hann er svekktur að hann fékk ekki stoðsendingu.“

Í leiknum fékk Bruno Fernandes sína tuttugustu stoðsendingu í ensku deildinni á tímabilinu og jafnaði þar með met Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes hefur einn leik í viðbót til að bæta met þeirra þegar Manchester United heimsækir Brighton & Hove Albion á sunnudaginn í lokaumferð deildarinnar.

Manchester United Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið