Kai Havertz skoraði sigurmark Arsenal gegn Burnley í gærkvöld en þótti heppinn að fá ekki rautt spjald í þessum mikilvæga sigri. Helstu atvik leiksins má sjá á Vísi.
Arsenal hafði bankað fast á dyrnar og Leandro Trossard til að mynda átt skot í stöng, þegar Havertz skoraði svo eina mark leiksins með skalla á 37. mínútu, eftir hornspyrnu Bukayo Saka.
Umdeilt atvik varð svo á 67. mínútu þegar Havertz fékk gult spjald fyrir að tækla Lesley Ugochukwu sem var á leið í átt frá honum. Dómarinn Paul Tierney lyfti strax gulu spjaldi og sú ákvörðun stóð þó að sjá mætti á sjónvarpsmyndum að Havertz færi með takkana á loft og aftan í kálfa Ugochukwu, þó ekki væri það af miklu afli.
Mike Jackson, sem stýrir Burnley, sagðist ekki hrifinn af því að menn væru reknir af velli en að tæklingin hefði verið hættuleg og Havertz getað meitt Ugochukwu. Þess vegna hefði Havertz átt að fá rautt spjald.
Gary Neville lýsti leiknum á Sky Sports og var einnig á því að rauða spjaldið hefði átt að fara á loft. „Ég tel að þetta sé rautt spjald. Það er ekki séns fyrir hann að ná til boltans, hann getur bara meitt leikmanninn þarna,“ sagði Neville.
Sigurinn þýðir að Arsenal gæti orðið Englandsmeistari í kvöld. Sú verður raunin ef Manchester City tekst ekki að vinna Bournemouth. Ef City vinnur í kvöld ráðast úrslitin í lokaumferðinni þegar Arsenal sækir Crystal Palace heim en City mætir Aston Villa.