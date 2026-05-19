Jamie Carragher, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður Liverpool, segir ummæli Mohamed Salah um leikstíl Liverpool ekki koma sér á óvart. Maðurinn sé sjálfselskur. Það sannist enn og aftur.
Salah, sem er á förum frá Liverpool eftir yfirstandandi tímabil, sagði frammistöðu Liverpool á tímabilinu óásættanlega í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagði alla staðla hafa slaknað.
Salah lenti í útistöðum við Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool, í vetur þegar hlutverk hans fór minnkandi en titilvörn liðsins hefur verið meðal þeirra verri í ensku úrvalsdeildinni á þessari öld. Er færslan túlkuð sem gagnrýni á Slot sjálfan.
„Þetta kemur mér ekki á óvart,“ sagði Carragher í útsendingu Sky Sports í kvöld. „Ég sagði öllum sem það vildu heyra að hann myndi koma með eitthvað annað fyrir lok tímabils. Að hann myndi varpa annarri sprengju ekkert ósvipað því sem Ronaldo gerði á leið sinni frá Manchester United. Ég átti kannski von á því samt sem áður að Salah myndi gera þetta eftir tímabilið. Þegar að hann væri farinn annað. En nei.“
Carragher sagði Salah sjálfselskan fyrir tveimur árum síðan þegar sá síðarnefndi greindi frá því í viðtali eftir leik gegn Southampton að ekki væri búið að bjóða honum nýjan samning.
„Þau orð gilda enn núna,“ sagði Carragher í kvöld. „Liverpool á fyrir höndum afar mikilvga viku. Liðið er enn ekki búið að tryggja Meistaradeildarsæti og fókusinn ætti að vera á Liverpool FC, ekki Salah FC.“