Enska úrvalsdeildin á sviðið á sportrásum Sýnar í kvöld og tveir mikilvægir leikir sem geta haft mikið að segja um baráttuna í topp-, Evrópu- og botnbaráttu deildarinnar fara fram.
18.55 Chelsea - Tottenham (enski boltinn)
Chelsea á enn séns á Evrópusæti í gegnum ensku úrvalsdeildina og tekur á móti Tottenham sem nægir jafntefli til þess að bjarga sæti sínu í deildinni. Liðið væri þá með þriggja stiga forskot á West Ham en langtum betri markatölu sem ekki er hægt að sjá að hægt sé að snúa við í lokaumferðinni.
21.20 Þriðjudagsmessan (enski boltinn)
18.10 Bournemouth - Manchester City
Bournemouth, sem háir harða baráttu um Evrópusæti, tekur á móti Manchester City sem berst við Arsenal um Englandsmeistaratitilinn.