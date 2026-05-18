Haaland verður víkingur í teiknimynd Sindri Sverrisson skrifar 18. maí 2026 11:32 Erling Haaland þykir víkingslegur í útliti og fær einmitt að tala fyrir karakter sem er víkingur og heitir Haaland. Getty Norska fótboltastjarnan Erling Haaland hefur ákveðið að láta reyna á leikhæfileika sína því hann talar inn á norska teiknimynd sem frumsýnd verður um næstu jól. Teiknimyndin ber heitið „ViQueens“ og er úr smiðju hjónanna Harald og Veslemøy Ruud Zwart og dóttur þeirra, Stellu Zwart. Þar mun Manchester City-framherjinn fá að tala fyrir víking sem mun einmitt heita Haaland. „Erling er orðinn að nútíma víkingaímynd á alþjóðavettvangi – óttalaus, kraftmikill og ótvírætt norskur. Þegar við ákváðum að gera kvikmynd einmitt frá þessum tíma þá gátum við ekki fengið betri persónu. Við látum hann leika sjálfan sig, goðsagnakennda víkinginn sem er þekktur sem „Haaland“,“ segir framleiðandinn Veslemøy Ruud Zwart í fréttatilkynningu. „Ég hef líka verið mikill aðdáandi hans lengi, þetta er einfaldlega alveg frábært. Í myndinni munum við líka sjá hvernig Haaland uppgötvar að hann hefur hæfileika í fótbolta,“ segir Zwart. Haaland, sem varð bikarmeistari með City um helgina, spilar næst annað kvöld þegar City mætir Bournemouth í næstsíðasta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni. Ef Arsenal vinnur Burnley í kvöld er ljóst að City verður að vinna á morgun því annars verður Englandsmeistaratitillinn í höfn hjá Arsenal-mönnum. Eftir lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar um næstu helgi tekur svo HM fljótlega við hjá Haaland sem er á leið á sitt fyrsta stórmót með norska landsliðinu. Enski boltinn Manchester City Tengdar fréttir Sjáðu markið hjá Semeyno og bikarlyftinguna Manchester City varð í dag bikarmeistari í áttunda sinn eftir 1-0 sigur á Chelsea á Wembley. Antoine Semenyo skoraði eina mark leiksins með hælspyrnu. 16. maí 2026 20:45 Mest lesið Töluverðar tafir vegna stórfurðulegs atviks í Krikanum Íslenski boltinn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Enski boltinn Brjálaður eftir ranga skiptingu og sýndi sönnunargögn Fótbolti Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda Íslenski boltinn Fyrsti Englendingurinn til að vinna PGA í 107 ár Golf Orri Steinn fram úr Eiði Smára Fótbolti Ungverjagrýlunni hent út en gæti enn fengið boð á ballið Handbolti „Veit ekki hvort það er hægt en vonandi reyna þau“ Körfubolti Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Enski boltinn „Hælspyrnur hér og þar og taka gríðarlega sénsa“ Fótbolti Fleiri fréttir Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Daninn í stuði og West Ham nálgast fall Jafntefli Brentford og tap Brighton gefa Sunderland séns Fernandes jafnaði stoðsendingametið í sigri United Alonso tekur við Chelsea Gerrard um yfirlýsingu Salah: „Talsverður áfellisdómur yfir stjóranum“ Guardiola: „Ég er fyndinn gaur“ Sjáðu markið hjá Semeyno og bikarlyftinguna The Athletic: Alonso samþykkir að taka við Chelsea Bomba frá Salah: „Liverpool þarf að endurheimta heví metal boltann“ Hælspyrna Semenyo tryggði City FA bikarinn Sjáðu mörkin sem gerðu vörn Liverpool sögulega slæma „Ég vildi að hann væri skoskur“ Villa í Meistaradeild Evrópu en Liverpool þarf að bíða Kalla eftir brottrekstri Southampton vegna njósnanna Búist við því að Carrick skrifi undir tveggja ára samning um helgina Heskey yngri tryggði City titil gegn United Úrslitaleiknum gæti verið frestað vegna njósnamálsins Fertugur Young hættur: „Hvílíkur ferill!“ Trúir ekki öðru en að hann verði áfram Benóný stýrði fögnuðinum Sjáðu Foden stela senunni í sigri City Benóný Breki fer á Wembley City fagnaði gríðarmikilvægum sigri gegn Palace Birta mynd af „njósnara“ Southampton Carrick eigi skilið að fá starfið Andri Lucas skrifar undir langtímasamning Brást illa við spurningu um svindl og sleit fundinum: „Sýndu smá virðingu“ Sjá meira