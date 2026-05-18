Haaland verður víkingur í teikni­mynd

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland þykir víkingslegur í útliti og fær einmitt að tala fyrir karakter sem er víkingur og heitir Haaland. Getty

Norska fótboltastjarnan Erling Haaland hefur ákveðið að láta reyna á leikhæfileika sína því hann talar inn á norska teiknimynd sem frumsýnd verður um næstu jól.

Teiknimyndin ber heitið „ViQueens“ og er úr smiðju hjónanna Harald og Veslemøy Ruud Zwart og dóttur þeirra, Stellu Zwart. Þar mun Manchester City-framherjinn fá að tala fyrir víking sem mun einmitt heita Haaland.

„Erling er orðinn að nútíma víkingaímynd á alþjóðavettvangi – óttalaus, kraftmikill og ótvírætt norskur. Þegar við ákváðum að gera kvikmynd einmitt frá þessum tíma þá gátum við ekki fengið betri persónu. Við látum hann leika sjálfan sig, goðsagnakennda víkinginn sem er þekktur sem „Haaland“,“ segir framleiðandinn Veslemøy Ruud Zwart í fréttatilkynningu.

„Ég hef líka verið mikill aðdáandi hans lengi, þetta er einfaldlega alveg frábært. Í myndinni munum við líka sjá hvernig Haaland uppgötvar að hann hefur hæfileika í fótbolta,“ segir Zwart.

Haaland, sem varð bikarmeistari með City um helgina, spilar næst annað kvöld þegar City mætir Bournemouth í næstsíðasta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni. Ef Arsenal vinnur Burnley í kvöld er ljóst að City verður að vinna á morgun því annars verður Englandsmeistaratitillinn í höfn hjá Arsenal-mönnum.

Eftir lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar um næstu helgi tekur svo HM fljótlega við hjá Haaland sem er á leið á sitt fyrsta stórmót með norska landsliðinu.

