Middlesbrough mun spila úrslitaleik ensku Championship deildarinnar gegn Hull City á laugardag. Áfrýjun Southampton í njósnamálinu mikla var hafnað.
Southampton var rekið úr úrslitakeppninni fyrir að njósna um andstæðinga sína. Southampton viðurkenndi brotið en áfrýjaði refsingunni.
Áfrýjuninni var hafnað og niðurstöðu málsins verður ekki breytt úr þessu.
Þegar allt kemur til alls verður það því Middlesbrough sem mun spila úrslitaleikinn en ekki Southampton, sem fagnaði 2-1 sigri gegn Middlesbrough eftir njósnir.
Auk þess að vera rekið úr úrslitakeppninni mun Southampton byrja næsta tímabil með fjögur stig í mínus.
Úrslitaleikur Hull City og Middlesbrough mun ráða til um hvort liðið spilar í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili.