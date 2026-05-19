Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Aron Guðmundsson skrifar 19. maí 2026 21:22 Gleðin var við völd hjá leikmönnum Arsenal í kvöld. Englandsmeistarar Vísir/Getty Arsenal er Englandsmeistari tímabilið 2025/26. Þetta varð ljóst eftir jafntefli Manchester City gegn Bournemouth í kvöld. Leikmenn og þjálfarateymi Arsenal horfðu saman á leik kvöldsins á æfingasvæði félagsins og trylltust af fögnuði í leikslok. Tuttugu og tveggja ára bið á enda. Um fyrsta Englandsmeistaratitil Arsenal er að ræða síðan árið 2004, sá fjórtándi í röðinni og sá fyrsti undir stjórn Mikel Arteta. Arsenal hefur undanfarin þrjú tímabil reynt að landa þeim stóra en ávallt endað í 2.sæti deildarinnar. Rós í hnappagat knattspyrnustjórans Mikel Arteta sem hefur komið Arsenal aftur í fremstu röð. Skytturnar eiga möguleika á að vinna tvöfalt í ár því Arsenal er komið í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu og mætir þar ríkjandi Evrópumeisturum Paris Saint-Germain í Búdapest þann 30.maí næstkomandi. Áður en að því kemur heimsækir Arsenal, Crystal Palace á Selhurst Park í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar og mun þar lyfta bikar á loft.