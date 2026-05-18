Breski miðillinn Daily Mail heldur því fullum fetum fram í kvöld að Pep Guardiola muni yfirgefa Manchester City eftir yfirstandandi tímabil. Styrktaraðilum Manchester City hafi verið greint frá fyrirætlunum Spánverjans.
Um aðalfrétt Daily Mail er að ræða í kvöld þar sem segir að greint verði frá því á sunnudaginn eftir síðasta leik Manchester City á tímabilinu að Guardiola muni láta af störfum.
Styrktaraðilar félagsins hafi verið upplýstir um ákvörðun Guardiola sökum viðskiptalegra ástæðna en Spánverjinn heufr verið knattspyrnustjóri Manchester City síðan árið 2016.
Manchester City tryggði sér enska bikarmeistaratitilinn í fótbolta um síðastliðna helgi og á enn möguleika á Englandsmeistaratitlinum með tvo leiki eftir af tímabilinu.
Guardiola hafði fyrir komuna til Manchester City gert frábæra hluti með lið Bayern Munchen og Barcelona.
Hjá Manchester City hefur hann unnið allt sem hægt er að vinna. Sex sinnum ensku úrvalsdeildina, þrisvar sinnum enska bikarinn og einu sinni Meistaradeild Evrópu og listi afrekanna ekki tæmandi.
Tíminn verður að leiða það í ljós hvort að heimildir Daily Mail standist en eftir að frétt miðilsins birtist í kvöld hafa fleiri breskir miðlar, þar á meðal BBC og The Athletic, tekið í sama streng.
Talið er að aðeins einn þjálfari sé á óskalista Manchester City sem arftaki Guardiola. Það er fyrrverandi knattspyrnustjóri Chelsea, Enzo Maresca.