Enski boltinn

Steve McClaren til Rotherham

Stefán Árni Pálsson skrifar
 Steve McClaren sem landsliðsþjálfari Jamaíka á síðasta ári. 
 Steve McClaren sem landsliðsþjálfari Jamaíka á síðasta ári.  Vísir/Omar Vega/Getty Images

Steve McClaren hefur verið ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá enska félaginu Rotherham. Félagið féll niður í ensku D-deildina á dögunum.

Þessi 65 ára knattspyrnustjóri hefur komið víða við á sínum ferli í boltanum og meðal annars stýrt enska landsliðinu, Middlesbrough, Derby, Newcastle, QPR og landsliði Jamaíku. Hann var lengi vel aðstoðarmaður Sir Alex Ferguson hjá Manchester United.

Kári Árnason lék með félaginu á árunum 2012-2015 og spilaði 116 leiki fyrir það. Markmið McClaren verður að koma liðinu upp í deild sem allra fyrst og enn lengra en það.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið