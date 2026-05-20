Steve McClaren til Rotherham

Steve McClaren hefur verið ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá enska félaginu Rotherham. Félagið féll niður í ensku D-deildina á dögunum.
Þessi 65 ára knattspyrnustjóri hefur komið víða við á sínum ferli í boltanum og meðal annars stýrt enska landsliðinu, Middlesbrough, Derby, Newcastle, QPR og landsliði Jamaíku. Hann var lengi vel aðstoðarmaður Sir Alex Ferguson hjá Manchester United.
Kári Árnason lék með félaginu á árunum 2012-2015 og spilaði 116 leiki fyrir það. Markmið McClaren verður að koma liðinu upp í deild sem allra fyrst og enn lengra en það.