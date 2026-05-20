Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur" Sindri Sverrisson skrifar 20. maí 2026 09:30 Arsenal-menn fögnuðu langþráðum titli af innlifun í alla nótt. Skjáskot/Instagram Leikmenn Arsenal fögnuðu Englandsmeistaratitlinum langt fram á nótt og voru raunar enn að fagna þegar þeir yfirgáfu Emirates-leikvanginn loks klukkan 5 í morgun, eftir langa bið eftir titlinum stóra. Leikmenn og hópur af starfsliði Arsenal hafði safnast saman á æfingasvæði félagsins til að fylgjast með leik Manchester City og Bournemouth í gærkvöld, vitandi það að ef City tækist ekki að vinna þá myndi 22 ára bið Arsenal eftir Englandsmeistaratitli ljúka. Erling Haaland jafnaði metin í 1-1 í uppbótartíma en það dugði ekki fyrir City og Arsenal-menn um allan heim ærðust af fögnuði, ekki síst leikmennirnir sjálfir eins og sjá má. Stjörnur Arsenal-liðsins leyfðu svo stuðningsmönnum að fá smá innsýn í fagnaðarlætin með myndum og myndböndum á samfélagsmiðlum. Jurrien Timber og Bukayo Saka sýndu meðal annars eins konar „bikarskuggamynd" sem Mikel Arteta lét gera á vegg á æfingasvæðinu, til að minna menn sífellt á að þá vantaði Englandsmeistarabikarinn. Nú er bikarinn á leiðinni því Arsenal fær hann afhentan eftir leikinn við Crystal Palace á sunnudaginn. Saka nýtti tækifæri til að skjóta aðeins á andstæðinga Arsenal, nú þegar þessi 24 ára uppaldi Arsenal-maður er orðinn Englandsmeistari í fyrsta sinn. View this post on Instagram A post shared by Jurrien Timber (@jurrientimber) „Leyfið mér að segja eitt. Í 22 ár voru þeir að hlæja og gera grín. Þeir hlæja ekki lengur. Hann [bikarinn] mun skína skært," sagði Saka glaðbeittur. Saka tók líka upp á myndband þegar hinn 19 ára Myles Lewis-Skelly grínaðist með það að ýmsir hefðu ítrekað haldið því fram að Arsenal-menn klúðruðu alltaf málum á endanum, þó að þeir kæmust stundum á toppinn fyrr á leiktíðinni. „Þeir segja að við flöskum alltaf á þessu! En núna höldum við á flöskunni," sagði Lewis-Skelly og veifaði kampavínsflösku sigursæll. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Fagnaðarlætin héldu áfram fram yfir sólarupprás en þá hafði partýið færst yfir á Emirates-leikvanginn. Nokkrir stuðningsmenn náðu þá að sjá hetjurnar sínar yfirgefa leikvanginn og fagna þeim en ljóst er að fagnaðarlætin halda áfram næstu daga. @moecapone300_ I CANT BELIEVE IT BUMPED INTO THE CHAMPIONS 5AM #premierleague #Fyp #arsenal ♬ original sound - Moecapone300 Arsenal á svo möguleika á að vinna magnaða tvennu því liðið mætir PSG í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu um aðra helgi, laugardaginn 30. maí.