Ensku dómarasamtökin, PGMOL, viðurkenna að mistök hafi verið gerð í öðru marki Manchester United gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í gær. Markið hefði aldrei átt að standa en Rauðu djöflarnir unnu 3-2 sigur í leiknum.
Michael Salisbury, dómari leiksins, ákvað að fara gegn ráðleggingum VAR-dómara leiksins sem vildu dæma hendi á Bryan Mbeumo, leikmann Manchester United í aðdraganda marks sem liðsfélagi hans Matheus Cunha skoraði og kom þar með Manchester United 2-1 yfir í leiknum.
Með sigrinum tryggði Manchester United sér þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Howard Webb, yfirmaður PGMOL dómarasamtakanna ræddi við fulltrúa Nottingham Forest og Manchester United í dag og viðurkenndi að um mistök hafi verið að ræða af hálfu Salisbury.
VAR-dómarar leiksins töldu að með því að fá boltann í höndina hafi Mbeumo tekist að stjórna boltanum áður en að skot hans að marki var varið og frákastið endaði hjá Cunha sem svo skoraði. Þar með hefði átt að dæma hendi á Mbeumo.
Salisbury taldi hins vegar að um óviljaverk hafi verið að ræða og fór gegn ráðleggingum VAR-dómaranna.
Atvikið má sjá hér fyrir ofan í spilaranum þar sem sjá má markaveisluna frá því í gær.