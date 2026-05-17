Daninn í stuði og West Ham nálgast fall

Danski framherjinn William Osula fór fyrir liði Newcastle sem vann 3-1 heimasigur á West Ham í ensku úrvalsdeildinni síðdegis.
Newcastle komst yfir í leik dagsins þegar korter var liðið þökk sé marki Þjóðverjans Nick Woltemade sem var hreinlega gjöf frá danska markverðinum Mads Hermansen. William Osula skoraði annað markið skömmu síðar og staðan 2-0 í hálfleik.
Osula skoraði öðru sinni á 65. mínútu áður en Valentín Castellanos minnkaðu muninn stuttu eftir það.
3-1 voru úrslit leiksins og Newcastle fer þökk sé sigrinum upp í ellefta sæti með 49 stig, jafnt Chelsea, Everton og Fulham að stigum í 10.-13. sæti.
West Ham er áfram í 18. sæti, fallsæti, með 36 stig eftir annað tap liðsins í deildinni í röð. Tottenham Hotspur er tveimur stigum ofar og ljóst að ef Tottenham vinnur Chelsea á þriðju daginn falla Hamrarnir.
Jafntefli fer þá langt með að fella Hamranna en Tottenham er með -9 í markatölu en West Ham -22. Aðeins ein umferð er eftir, að leik Tottenham og Chelsea loknum.