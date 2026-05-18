Arsenal einu skrefi frá Englandsmeistaratitli Aron Guðmundsson skrifar 18. maí 2026 20:56 Kai Havertz fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty Arsenal er einu skrefi frá Englandsmeistaratitlinum eftir 1-0 sigur gegn Burnley í kvöld. Allt annað en sigur Manchester City á morgun tryggir Arsenal titilinn en ef ekki mun sigur í lokaumferðinni gegn Crystal Palace gulltryggja titilinn. Það var Kai Havertz sem skoraði eina markið í leik kvöldsins er hann stangaði boltann í netið í fyrri hálfleik eftir hornspyrnu Bukayo Saka. Lokatölur 1-0 sigur Arsenal. Skytturnar hans Mikel Arteta eru nú með fimm stiga forskot á Manchester City á toppi deildarinnar en City á leik til góða á morgun á útivelli gegn Bournemouth. Manchester City þarf að vinna þann leik til þess að eiga möguleika á Englandsmeistaratitlinum í lokaumferðinni. Allt annað en sigur á morgun sér til þess að Arsenal vinnur sinn fyrsta Englandsmeistaratitil síðan árið 2004 Enski boltinn Arsenal FC Burnley FC Manchester City