Arsenal einu skrefi frá Eng­lands­meistara­titli

Aron Guðmundsson skrifar
Kai Havertz fagnar marki sínu í kvöld
Kai Havertz fagnar marki sínu í kvöld

Arsenal er einu skrefi frá Eng­lands­meistara­titlinum eftir 1-0 sigur gegn Burnl­ey í kvöld. Allt annað en sigur Manchester City á morgun tryggir Arsenal titilinn en ef ekki mun sigur í loka­um­ferðinni gegn Crys­tal Palace gull­tryggja titilinn.

Það var Kai Havertz sem skoraði eina markið í leik kvöldsins er hann stangaði boltann í netið í fyrri hálfleik eftir hornspyrnu Bukayo Saka. Lokatölur 1-0 sigur Arsenal. 

Skytturnar hans Mikel Arteta eru nú með fimm stiga forskot á Manchester City á toppi deildarinnar en City á leik til góða á morgun á útivelli gegn Bournemouth. 

Manchester City þarf að vinna þann leik til þess að eiga möguleika á Englandsmeistaratitlinum í lokaumferðinni. Allt annað en sigur á morgun sér til þess að Arsenal vinnur sinn fyrsta Englandsmeistaratitil síðan árið 2004

