Steven Gerrard segir að yfirlýsing Mohameds Salah um stöðu mála hjá Liverpool sé óþægileg fyrir knattspyrnustjórann Arne Slot.
Í gær birti Salah færslu á samfélagsmiðlum, bæði á X og Instagram, þar sem hann sagði að til að Liverpool kæmist aftur á beinu brautina þyrfti liðið að endurheimta einkenni sitt, heví metal sóknarboltann sem það spilaði undir stjórn Jürgens Klopp.
„Það var mjög sársaukafullt að sjá okkur tapa enn einum leiknum á þessu tímabili og ekki það sem stuðningsmenn okkar eiga skilið. Ég vil að Liverpool verði aftur heví metal sóknarliðið sem andstæðingar þess óttast og lið sem vinnur titla. Það er fótboltinn sem ég kann að spila og við þurfum að endurheimta þessi einkenni og halda þeim. Það á að vera óumdeilanlegt og allir sem ganga í raðir félagsins ættu að aðlagast því,“ skrifaði Salah í færslunni.
Gerrard, sem var lengi fyrirliði Liverpool, var inntur eftir viðbrögðum við útspili Salahs á TNT.
„Þetta er mjög áhugavert. Mo Salah segir ekki margt og hann tístir ekki, hvað þá svona. Svo ég held að hann sé að senda skilaboð út í kosmósið um að hlutirnir í búningsklefanum hjá Liverpool séu ekki í lagi: einkennið er farið og það særir hann að sjá það,“ sagði Gerrard.
„Tímasetningin kemur mér á óvart. Það er einn leikur eftir og það er kveðjuleikur hans fyrir Liverpool. Þið sem starfið í fjölmiðlum vitið að Salah tjáir sig sjaldan. Hann hefur farið í viðtöl undanfarið því það er að koma að leiðarlokum á ótrúlegum ferli hans hjá Liverpool. Þetta er talsverður áfellisdómur yfir stjóranum og starfsliði hans í ljósi stöðunnar sem Liverpool er í.“
“I think he’s sending a message to the outside that things in that dressing room aren’t right” 😬Steven Gerrard on Mo Salah’s latest tweet, seemingly calling out the standards at Liverpool right now 👀 pic.twitter.com/NeWPUPqqcR— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 16, 2026
Þetta er ekki í fyrsta sinn á tímabilinu sem ummæli Salahs valda usla. Eftir 3-3 jafntefli við Leeds United í desember sagðist hann hafa verið gerður að blóraböggli fyrir slæmu gengi Liverpool. Jafnframt sagði Salah að samband þeirra Slots væri varla til staðar.
Salah kom inn á sem varamaður þegar sextán mínútur voru eftir af leiknum gegn Aston Villa á föstudaginn. Liverpool tapaði leiknum, 4-2, og er í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Salah leikur væntanlega sinn síðasta leik fyrir Liverpool þegar liðið tekur á móti Brentford eftir viku.