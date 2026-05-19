Arsenal er Englandsmeistari

Aron Guðmundsson skrifar
Arsenal, undir stjórn Mikel Arteta, er Englandsmeistari í fótbolta tímabilið 2025/2026

Arsenal er Eng­lands­meistari í fót­bolta tíma­bilið 2025/2026. Þetta varð ljóst eftir jafntefli Manchester City gegn Bour­nemouth á úti­velli í kvöld. Um fyrsta Eng­lands­meistara­titil Arsenal er að ræða síðan árið 2004, sá fjórtándi í röðinni og sá fyrsti undir stjórn Mikel Arteta. Tuttugu og tveggja ára bið á enda.

Manchester City þurfti sigur í kvöld gegn Bournemouth til þess að halda lífí í titilbaráttunni fram í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar um komandi helgi. Sigri tókst lærisveinum Pep Guardiola ekki að landa og þar með endar Englandsmeistaratitillinn hjá Arsenal.

Bukayo Saka, einn af uppöldu leikmönnum Arsenal og lykilmaður í meistaraliðinu nú orðinn Englandsmeistari

Gífurlega vel að verki staðið hjá Skyttunum sem höfðu lengst af tímabils verið á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Þegar að á móti blés sýndi meistaraliðið styrk og lét aldrei undan.

Eftir langa bið, frá því að Thierry Henry og liðsfélagar hans undir stjórn Arsené Wenger fóru ósigraðir í gegnum tímabil og enduðu sem Englandsmeistarar árið 2004, geta stuðningsmenn Arsenal nú fagnað dátt.

Biðin eftir næsta Englandsmeistaratitli hefur verið löng hjá stuðningsmönnum Arsenal. Liðið varð, fyrir kvöldið í kvöld, síðast Englandsmeistari árið 2004. Tuttugu og tveggja ára bið á enda.

Arsenal hefur undanfarin þrjú tímabil reynt að landa þeim stóra en ávallt endað í 2.sæti deildarinnar. Rós í hnappagat knattspyrnustjórans Mikel Arteta sem hefur komið Arsenal aftur í fremstu röð.

Skytturnar eiga möguleika á að vinna tvöfalt í ár því Arsenal er komið í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu og mætir þar ríkjandi Evrópumeisturum Paris Saint-Germain í Búdapest þann 30.maí næstkomandi. Áður en að því kemur heimsækir Arsenal, Crystal Palace á Selhurst Park í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar og mun þar lyfta bikar á loft.

Um annan stóra titil Arsenal er að ræða undir stjórn Mikel Arteta sem tók við sem knattspyrnustjóri liðsins í desember árið 2019. Liðið vann enska bikarinn á sínu fyrsta tímabili undir stjórn Spánverjans.

Bournemouth í fyrsta sinn í Evrópukeppni

Jafntefli Bour­nemouth í kvöld gull­tryggði að liðið spilar í Evrópu­keppni í fyrsta sinn í sögunni á næsta tíma­bili.

El Kroupi skoraði eina mark kvöldsins

Það var Juni­or Kroupi sem skoraði markið mikilvæga fyrir Bour­nemouth gegn Manchester City í kvöld á 39.mínútu en Erling Haaland jafnaði metin fyrir Manchester City í uppbótartíma en það var bara of seint fyrir bláa liðið úr Manchesterborg. Manchester City mun enda í 2.sæti deildarinnar á því sem virðist vera síðasta tíma­bil Pep Guar­diola með liðið.

