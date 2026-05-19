Enski boltinn

Horfir með fjöl­skyldunni og verður mesti stuðnings­maður sögunnar

Sindri Sverrisson skrifar
Mikel Arteta faðmaði Gunnersaurus, lukkudýr Arsenal, eftir sigur í síðasta heimaleik tímabilsins í gærkvöld.
Mikel Arteta faðmaði Gunnersaurus, lukkudýr Arsenal, eftir sigur í síðasta heimaleik tímabilsins í gærkvöld. Getty/John Walton

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, ætlar að fylgjast með því í sjónvarpinu heima hjá sér í kvöld hvort liðið verði Englandsmeistari í fótbolta, í fyrsta sinn í 22 ár.

Arteta sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gærkvöld, eftir 1-0 sigurinn gegn Burnley, og má sjá fundinn hér að neðan.

Spánverjinn var meðal annars spurður út í leik Bournemouth og Manchester City í kvöld en ef City mistekst að vinna þann leik verður Arsenal Englandsmeistari.

„Ég verð fyrir framan sjónvarpið en ég veit ekki hversu mikið ég mun í raun geta horft,“ sagði Arteta hreinskilinn og brosti.

Aðspurður hvort að hann ætlaði að hitta leikmenn og að þeir myndu horfa á leikinn í kvöld saman svaraði hann:

„Nei, það er ekki planið. Ég horfi með fjölskyldunni minni og ég veit ekki hversu lengi það verður.“

Það er hins vegar ekki spurning að Arteta verður stuðningsmaður Bournemouth í kvöld:

„Sá mesti í sögunni. Af Andoni [Iraola], leikmönnunum og öllu stuðningsfólkinu. Við erum það allir því við vitum hvað það þýðir ef þeir ná úrslitum fyrir okkur,“ sagði Arteta léttur í bragði.

Kai Havertz tryggði Arsenal 1-0 sigur gegn Burnley í gærkvöld en mörkin hefðu hæglega getað orðið fleiri hjá Arsenal. Liðið hélt örlögunum í eigin höndum og jafnvel þó að City vinni Bournemouth í kvöld og Aston Villa í lokaumferðinni á sunnudag þá verður Arsenal Englandsmeistari með sigri gegn Crystal Palace.

„Ég vissi að þetta yrði erfitt,“ sagði Arteta um leikinn í gærkvöld. „Í fyrri hálfleiknum spiluðum við fótbolta sem var með því besta sem við höfum sýnt í vetur. Við vorum mjög óheppnir að skora ekki 2-3 mörk. En svo var þetta tímabilsins hjá okkur. Ef okkur tekst það ekki [að skora fleiri mörk] þá sjáum við til þess að við séum mjög skilvirkir í varnarleiknum og gefum mótherjunum ekki nein færi, og náum í stigin þrjú,“ bætti hann við.

Leikur Bournemouth og Manchester City hefst klukkan 18:30 á Sýn Sport 2. Þriðjudagsmessan er svo á dagskrá á Sýn Sport klukkan 21:20 þar sem farið verður yfir næstsíðustu umferðina.

Enski boltinn Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið