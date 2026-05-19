Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Sindri Sverrisson skrifar 19. maí 2026 10:30 Mikel Arteta faðmaði Gunnersaurus, lukkudýr Arsenal, eftir sigur í síðasta heimaleik tímabilsins í gærkvöld. Getty/John Walton Mikel Arteta, stjóri Arsenal, ætlar að fylgjast með því í sjónvarpinu heima hjá sér í kvöld hvort liðið verði Englandsmeistari í fótbolta, í fyrsta sinn í 22 ár. Arteta sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gærkvöld, eftir 1-0 sigurinn gegn Burnley, og má sjá fundinn hér að neðan. Spánverjinn var meðal annars spurður út í leik Bournemouth og Manchester City í kvöld en ef City mistekst að vinna þann leik verður Arsenal Englandsmeistari. „Ég verð fyrir framan sjónvarpið en ég veit ekki hversu mikið ég mun í raun geta horft," sagði Arteta hreinskilinn og brosti. Aðspurður hvort að hann ætlaði að hitta leikmenn og að þeir myndu horfa á leikinn í kvöld saman svaraði hann: „Nei, það er ekki planið. Ég horfi með fjölskyldunni minni og ég veit ekki hversu lengi það verður." Það er hins vegar ekki spurning að Arteta verður stuðningsmaður Bournemouth í kvöld: „Sá mesti í sögunni. Af Andoni [Iraola], leikmönnunum og öllu stuðningsfólkinu. Við erum það allir því við vitum hvað það þýðir ef þeir ná úrslitum fyrir okkur," sagði Arteta léttur í bragði. Kai Havertz tryggði Arsenal 1-0 sigur gegn Burnley í gærkvöld en mörkin hefðu hæglega getað orðið fleiri hjá Arsenal. Liðið hélt örlögunum í eigin höndum og jafnvel þó að City vinni Bournemouth í kvöld og Aston Villa í lokaumferðinni á sunnudag þá verður Arsenal Englandsmeistari með sigri gegn Crystal Palace. „Ég vissi að þetta yrði erfitt," sagði Arteta um leikinn í gærkvöld. „Í fyrri hálfleiknum spiluðum við fótbolta sem var með því besta sem við höfum sýnt í vetur. Við vorum mjög óheppnir að skora ekki 2-3 mörk. En svo var þetta tímabilsins hjá okkur. Ef okkur tekst það ekki [að skora fleiri mörk] þá sjáum við til þess að við séum mjög skilvirkir í varnarleiknum og gefum mótherjunum ekki nein færi, og náum í stigin þrjú," bætti hann við. Leikur Bournemouth og Manchester City hefst klukkan 18:30 á Sýn Sport 2. Þriðjudagsmessan er svo á dagskrá á Sýn Sport klukkan 21:20 þar sem farið verður yfir næstsíðustu umferðina. Enski boltinn Arsenal FC