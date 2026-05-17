Fernandes jafnaði stoðsendingametið í sigri United

Manchester United vann 3-2 gegn Nottingham Forest í 37. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Bruno Fernandes tókst að jafna stoðsendingamet deildarinnar og Matheus Cunha skoraði mjög umdeilt mark.
Leikurinn skipti litlu máli í stóra samhenginu. United er búið að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni og Forest er búið að bjarga sér frá falli. Af því tilefni var boðið upp á stórskemmtilegan leik.
United tók forystuna eftir aðeins fimm mínútur þegar Luke Shaw klippi boltann í netið. Sjaldséð eru mörkin hjá Shaw en þetta var hans fyrsta mark fyrir United síðan 2023.
Fjögur mörk voru síðan skoruð í seinni hálfleiknum og með skömmu millibili.
Morato jafnaði metin fyrir Forest á 53. mínútu en Matheus Cunha tók forystuna á ný fyrir United á 55. mínútu. Mark Cunha var mjög umdeilt því boltinn fór í hönd Bryan Mbeumo í aðdragandanum en ekkert var dæmt.
Bryan Mbeumo skoraði svo þriðja mark United á 76. mínútu áður en Morgan Gibbs-White minnkaði muninn fyrir Forest. Fleiri mörk voru hins vegar ekki skoruð og United fór með 3-2 sigur.
Bruno Fernandes lagði þriðja markið upp fyrir Mbeumo og er þar með búinn að jafna stoðsendingamet ensku úrvalsdeildarinnar. Fernandes er kominn með 20 stoðsendingar á tímabilinu og getur slegið met Thierry Henry og Kevin De Bruyne í næstu umferð.