Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Sindri Sverrisson skrifar 18. maí 2026 11:00 Mohamed Salah gæti hafa spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool. Getty Mohamed Salah er búinn að vera mjög eigingjarn og á ekki skilið að spila lokaleik Liverpool á tímabilinu, að mati Wayne Rooney sem segir Salah hafa varpað sprengju með skrifum sínum um helgina. Salah dró ekkert af sér í skrifunum á Instagram, eftir 4-2 tap gegn Aston Villa, en nefndi þó hvergi knattspyrnustjórann Arne Slot á nafn. Þó er ljóst að spjótunum var beint að Hollendingnum þegar Salah talaði um að hann vildi að Liverpool yrði aftur „heví metal sóknarliðið sem andstæðingar þess óttast og lið sem vinnur titla. Það er fótboltinn sem ég kann að spila og við þurfum að endurheimta þessi einkenni og halda þeim. Það á að vera óumdeilanlegt og allir sem ganga í raðir félagsins ættu að aðlagast því.“ Salah hefur áður þyrlað upp ryki með skrifum í vetur en að mati Rooney er Egyptinn fyrst og fremst að breiða yfir mikla vonbrigðaframmistöðu sína á leiktíðinni. Að mati Rooney ætti Salah ekki að vera nálægt Anfield á sunnudaginn þegar tímabilinu lýkur hjá Liverpool með leik við Brentford, þar sem liðið gæti þó mögulega þurft sigur til að tryggja sig inn í Meistaradeild Evrópu. Verði þetta raunin hefur Salah spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool því eins og tilkynnt var í mras er hann á förum frá félaginu í sumar. „Mér finnst þetta sorglegt í lokin, miðað við allt sem hann hefur gert og áorkað hjá Liverpool. Núna er ekki rétti tímapunkturinn fyrir hann að koma fram og skjóta aftur á Slot,“ sagði Rooney í The Wayne Rooney Show. "I'd have him nowhere near the stadium in the last game" 🚫Wayne Rooney has slammed Mo Salah for his 'selfish' behaviour and told Arne Slot to deny him an emotional farewell at Liverpool 🗣️❌https://t.co/qIeE0LdMBl pic.twitter.com/uVJ02Ys6xR— Mirror Football (@MirrorFootball) May 18, 2026 „Hann vill spila þungarokksfótbolta, þannig að í rauninni er hann að segja að hann vilji fótbolta í stíl við Jurgen Klopp. Ég held bara að Mo Salah ráði ekki lengur við slíkan fótbolta. Ég held að fæturnir hans séu ekki lengur færir um að spila á þessum hraða og af þessari ákefð. Ef ég væri Arne Slot myndi ég ekki vilja hafa hann nálægt leikvanginum í síðasta leiknum. Ég lenti í þessu með Alex Ferguson. Við áttum í ágreiningi og urðum ósáttir og í síðasta leik Alex Ferguson á Old Trafford var ég ekki í hópnum af þeirri ástæðu. Það er næstum eins og hann hafi bara kastað sprengju og sagt að hann treysti ekki og trúi ekki á Arne Slot og næstum því kastað liðsfélögum sínum, sem verða þarna á næsta tímabili, fyrir vagninn og látið þá þurfa að díla við þetta líka og komið þeim í þá stöðu,“ sagði Rooney. „Reyna að réttlæta sína frammistöðu“ Salah, sem er 33 ára, hefur skorað 257 mörk og unnið sex titla með Liverpool á níu árum. Eftir að hafa skorað 29 mörk og fengið gullskóinn í fyrra hefur hann aðeins skorað 12 mörk í 40 leikjum í vetur og er Liverpool aðeins í fimmta sæti „Ég held að Salah sé að reyna að réttlæta sína frammistöðu og láta sér líða betur því hann hefur átt mjög slakt tímabil,“ sagði Rooney. „Þannig að ég held að hann hafi verið mjög eigingjarn í því sem hann gerði í þessi tvö skipti. Þetta er synd og stuðningsmennirnir verða hans megin, en ég held að þegar maður skoðar þetta betur, og hafandi verið í búningsklefa í svipuðum aðstæðum, þá get ég sagt að Mo Salah veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Þetta er knattspyrnustjórinn þinn. Þú getur ekki sýnt honum vanvirðingu opinberlega tvisvar sinnum eins og hann hefur gert og komist upp með það. Og þarna, ef ég væri Arne Slot, þyrfti ég að sýna hver ræður og segja bara: Heyrðu, þú kemur ekki nálægt vellinum á sunnudaginn, hvort sem þér líkar það betur eða verr. Ég efast stórlega um að hann geri það, en mér finnst hann ætti að gera það. Auðvitað á hann skilið góða kveðjustund en á hann hana skilið bara fyrir þetta? Þetta er í annað sinn sem hann gerir þetta. Það er bara synd að sjá eina af stóru goðsögnum ensku úrvalsdeildarinnar yfirgefa deildina líklega við þessar aðstæður,“ sagði Rooney. 