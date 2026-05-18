Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Sindri Sverrisson skrifar 18. maí 2026 09:31 Bruno Fernandes klappaði til áhorfenda eftir sigurinn gegn Nottingham Forest í gær. Getty/Molly Darlington Bruno Fernandes jafnaði stoðsendingamet, Manchester United festi sér 3. sætið og West Ham tók stórt skref í átt að næstefstu deild með tapi gegn Newcastle. Mörkin úr öllum leikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá á Vísi. Öll mörkin úr leikjunum sex í gær má sjá í spilaranum hér að neðan. Boltinn rúllar áfram í kvöld þegar Arsenal tekur á móti Burnley og getur náð fimm stiga forskoti á Manchester City sem aðeins á tvo leiki eftir. Klippa: Mörk sunnudagsins í 37. umferð Fernandes jafnaði metið yfir flestar stoðsendingar á einni leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta þegar United tryggði sér endanlega þriðja sæti deildarinnar, með 3-2 sigri gegn Nottingham Forest. Hann hefur nú einn leik til að slá metið, með sinni 21. stoðsendingu, en deilir nú metinu með Thierry Henry og Kevin De Bruyne. West Ham gæti hins vegar fallið á morgun eftir að hafa tapað 3-1 gegn Newcastle, því liðið er tveimur stigum á eftir Tottenham sem þá spilar gegn Chelsea. Ef Tottenham tapar þarf West Ham enn að vinna Leeds í lokaumferðinni um næstu helgi og treysta á að Tottenham tapi gegn Everton á heimavelli. Sunderland kom sér í baráttuna um Evrópusæti með 3-1 útisigri gegn Everton í gær, Leeds vann 1-0 gegn Brighton með sigurmarki í lokin, Brentford og Crystal Palace gerðu 2-2 jafntefli og Wolves og Fulham 1-1 jafntefli. Enski boltinn Mest lesið Töluverðar tafir vegna stórfurðulegs atviks í Krikanum Íslenski boltinn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Enski boltinn Brjálaður eftir ranga skiptingu og sýndi sönnunargögn Fótbolti Fyrsti Englendingurinn til að vinna PGA í 107 ár Golf Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda Íslenski boltinn Orri Steinn fram úr Eiði Smára Fótbolti „Hælspyrnur hér og þar og taka gríðarlega sénsa“ Fótbolti „Það er ekki hægt að lýsa þessari tilfinningu“ Körfubolti „Þegar þær eru að spila svona þá veit ég ekki hvað maður getur gert“ Körfubolti Uppgjörið: FH - KA 1-2 | Dalur FH-inga dýpkar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Daninn í stuði og West Ham nálgast fall Jafntefli Brentford og tap Brighton gefa Sunderland séns Fernandes jafnaði stoðsendingametið í sigri United Alonso tekur við Chelsea Gerrard um yfirlýsingu Salah: „Talsverður áfellisdómur yfir stjóranum“ Guardiola: „Ég er fyndinn gaur“ Sjáðu markið hjá Semeyno og bikarlyftinguna The Athletic: Alonso samþykkir að taka við Chelsea Bomba frá Salah: „Liverpool þarf að endurheimta heví metal boltann“ Hælspyrna Semenyo tryggði City FA bikarinn Sjáðu mörkin sem gerðu vörn Liverpool sögulega slæma „Ég vildi að hann væri skoskur“ Villa í Meistaradeild Evrópu en Liverpool þarf að bíða Kalla eftir brottrekstri Southampton vegna njósnanna Búist við því að Carrick skrifi undir tveggja ára samning um helgina Heskey yngri tryggði City titil gegn United Úrslitaleiknum gæti verið frestað vegna njósnamálsins Fertugur Young hættur: „Hvílíkur ferill!“ Trúir ekki öðru en að hann verði áfram Benóný stýrði fögnuðinum Sjáðu Foden stela senunni í sigri City Benóný Breki fer á Wembley City fagnaði gríðarmikilvægum sigri gegn Palace Birta mynd af „njósnara“ Southampton Carrick eigi skilið að fá starfið Andri Lucas skrifar undir langtímasamning Brást illa við spurningu um svindl og sleit fundinum: „Sýndu smá virðingu“ Munu mæla með því við Ratcliffe að ráða Carrick Sjá meira