Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn

Sindri Sverrisson skrifar
Bruno Fernandes klappaði til áhorfenda eftir sigurinn gegn Nottingham Forest í gær. Getty/Molly Darlington

Bruno Fernandes jafnaði stoðsendingamet, Manchester United festi sér 3. sætið og West Ham tók stórt skref í átt að næstefstu deild með tapi gegn Newcastle. Mörkin úr öllum leikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá á Vísi.

Öll mörkin úr leikjunum sex í gær má sjá í spilaranum hér að neðan. Boltinn rúllar áfram í kvöld þegar Arsenal tekur á móti Burnley og getur náð fimm stiga forskoti á Manchester City sem aðeins á tvo leiki eftir.

Fernandes jafnaði metið yfir flestar stoðsendingar á einni leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta þegar United tryggði sér endanlega þriðja sæti deildarinnar, með 3-2 sigri gegn Nottingham Forest. Hann hefur nú einn leik til að slá metið, með sinni 21. stoðsendingu, en deilir nú metinu með Thierry Henry og Kevin De Bruyne.

West Ham gæti hins vegar fallið á morgun eftir að hafa tapað 3-1 gegn Newcastle, því liðið er tveimur stigum á eftir Tottenham sem þá spilar gegn Chelsea. Ef Tottenham tapar þarf West Ham enn að vinna Leeds í lokaumferðinni um næstu helgi og treysta á að Tottenham tapi gegn Everton á heimavelli.

Sunderland kom sér í baráttuna um Evrópusæti með 3-1 útisigri gegn Everton í gær, Leeds vann 1-0 gegn Brighton með sigurmarki í lokin, Brentford og Crystal Palace gerðu 2-2 jafntefli og Wolves og Fulham 1-1 jafntefli.

