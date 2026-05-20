Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham

Tveir mikilvægir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar að næstsíðustu umferð deildarinnar lauk. Titilvonir Manchester City urðu að engu og Tottenham mun berjast fyrir lífi sínu í deildinni í lokaumferðinni eftir tap í Lundúnaslag.
Ekkert annað en sigur gegn Bournemouth dugði Manchester City til þess að halda von sinni um Englandsmeistaratitil á lífi. Jafntefli varð hins vegar niðurstaðan og Arsenal þar með orðið Englandsmeistari. Jafnteflið var á sama tíma sögulegt fyrir Bournemouth sem tryggði þar með Evrópusæti í fyrsta sinn í sögu félagsins.
Tottenham mun berjast fyrir lífi sínu í ensku úrvalsdeildinni í lokaumferð deildarinnar um komandi helgi. Þetta varð ljóst eftir 2-1 tap liðsins gegn Chelsea. Tapið gerir það að verkum að Tottenham er í sautjánda sæti, síðasta örugga sæti deildarinnar, með tveimur stigum meira en West Ham sem er í fallsæti. Markatala Tottenham mun betri en markatala West Ham en allt opið fyrir lokaumferðina.