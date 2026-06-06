Tveir voru handteknir á Akureyri í gærkvöldi. Sérsveit Ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar.
Í samtali við vakthafandi lögregluþjón kom fram að málið sé á viðkvæmu stigi og ekki sé unnt að veita nánari upplýsingar um málsatvik að svo stöddu.
Á mynd af vettvangi sem fréttastofu barst má sjá lögreglu handtaka mann fyrir utan staðinn Sjanghæ við Strandgötu á Akureyri. Lögregla staðfestir að aðgerðin tengist staðnum ekki á neinn hátt.
Þá greinir RÚV frá því að laust fyrir miðnætti hafi borist tilkynning um einstakling sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi á Akureyri. Sá var handtekinn grunaður um líkamsárás. Ekki leikur þó grunur á að hnífnum hafi verið beitt í líkamsárásinni.