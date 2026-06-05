Innlent

Kveður eftir ævi­langt starf

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hundurinn Skotta fékk að mæta með á síðasta degi Birnu.
Hundurinn Skotta fékk að mæta með á síðasta degi Birnu. Vísir/Ívar Fannar

Nýir eigendur húsgagnafyrirtækis vilja alls ekki sleppa alveg hendinni af einhverjum dýrmætasta starfsmanni sínum sem hefur starfað þar í um 60 ár. Hún segir sjálf að nú sé komið að tímamótum.

Birna Ragnarsdóttir hefur starfað hjá íslenska framleiðendanum RB Rúm alla ævi en Ragnar Björnsson, faðir hennar heitinn, stofnaði fyrirtækið árið 1943. Er það því eitt elsta fyrirtæki Hafnarfjarðar.

„Ég hef verið hér eiginlega bara frá því ég man eftir mér. Ég hef verið hér í rétt sextíu ár,“ segir Birna.

„Á fermingaraldri byrjaði ég að vinna hér um jól, páska og sumarfrí en ég hef verið alveg föst síðan 1981.“

Eftir að nýir eigendur tóku við hefur Birna ákveðið að láta af störfum.

„Það eru tímamót, komnir nýir eigendur og kominn tími til að ég láti mig hverfa,“ segir hún.

„Ég á eftir að fylgjast með, athuga hvort þetta sé ekki í lagi hjá þeim,“ segir Birna létt í bragði. 

Hún ætlar núna að nýta tímann í ferðalög auk þess sem hún festi kaup á sumarbústað.

Bera virðingu fyrir sögunni

Nýir eigendur hafa þó ekki alveg sagt skilið við Birnu.

„Hún hefur reynst okkur gríðarlega dýrmæt í þessu ferli. Við erum ekkert alveg búnir að sleppa tökunum á henni,“ segir Þorvaldur Ingimundarson, einn eigenda hjá RB Rúm.

„Ætli við gefum henni ekki sumarið allavega, leyfa henni að njóta sumarsins og svo erum við með símann hjá henni,“ segir hann léttur í bragði.

Það sé örlítið taugatrekkjandi á köflum að taka við rekstri sem hefur svo langa sögu.

„RB rúm er búið að framleiða rúm, íslensk gæðarúm, síðan 1943, og hérna inni erum við að smíða botna og annars staðar erum við að setja saman dýnurnar og sauma áklæði,“ segir Þorvaldur.

„Maður ber mikla virðingu fyrir sögunni og maður vill halda henni á lofti. Það er ákveðin virðing sem maður ber fyrir þessu sem er skemmtilegt og spennandi.“

Tímamót

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