Kveður eftir ævilangt starf Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. júní 2026 22:03 Hundurinn Skotta fékk að mæta með á síðasta degi Birnu. Vísir/Ívar Fannar Nýir eigendur húsgagnafyrirtækis vilja alls ekki sleppa alveg hendinni af einhverjum dýrmætasta starfsmanni sínum sem hefur starfað þar í um 60 ár. Hún segir sjálf að nú sé komið að tímamótum. Birna Ragnarsdóttir hefur starfað hjá íslenska framleiðendanum RB Rúm alla ævi en Ragnar Björnsson, faðir hennar heitinn, stofnaði fyrirtækið árið 1943. Er það því eitt elsta fyrirtæki Hafnarfjarðar. „Ég hef verið hér eiginlega bara frá því ég man eftir mér. Ég hef verið hér í rétt sextíu ár,“ segir Birna. „Á fermingaraldri byrjaði ég að vinna hér um jól, páska og sumarfrí en ég hef verið alveg föst síðan 1981.“ Eftir að nýir eigendur tóku við hefur Birna ákveðið að láta af störfum. „Það eru tímamót, komnir nýir eigendur og kominn tími til að ég láti mig hverfa,“ segir hún. „Ég á eftir að fylgjast með, athuga hvort þetta sé ekki í lagi hjá þeim,“ segir Birna létt í bragði. Hún ætlar núna að nýta tímann í ferðalög auk þess sem hún festi kaup á sumarbústað. Bera virðingu fyrir sögunni Nýir eigendur hafa þó ekki alveg sagt skilið við Birnu. „Hún hefur reynst okkur gríðarlega dýrmæt í þessu ferli. Við erum ekkert alveg búnir að sleppa tökunum á henni,“ segir Þorvaldur Ingimundarson, einn eigenda hjá RB Rúm. „Ætli við gefum henni ekki sumarið allavega, leyfa henni að njóta sumarsins og svo erum við með símann hjá henni,“ segir hann léttur í bragði. Það sé örlítið taugatrekkjandi á köflum að taka við rekstri sem hefur svo langa sögu. „RB rúm er búið að framleiða rúm, íslensk gæðarúm, síðan 1943, og hérna inni erum við að smíða botna og annars staðar erum við að setja saman dýnurnar og sauma áklæði,“ segir Þorvaldur. „Maður ber mikla virðingu fyrir sögunni og maður vill halda henni á lofti. Það er ákveðin virðing sem maður ber fyrir þessu sem er skemmtilegt og spennandi.“ Tímamót Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Fleiri fréttir Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Sjá meira