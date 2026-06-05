Innlent

Nær­buxur í sundi land­lægt vanda­mál

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
„Þetta er búin að vera einhver tíska í einhvern tíma á öllu landinu og við skiljum þetta ekki alveg.“
„Þetta er búin að vera einhver tíska í einhvern tíma á öllu landinu og við skiljum þetta ekki alveg.“ Grafarvogslaug

Ungir menn velja í síauknum mæli nærbuxur og stuttbuxur til klæða í sundi fram yfir hinar hefðbundnu sundbuxur. Forstöðukona Grafarvogslaugar segir um mikið vandamál að ræða enda geta nærbuxurnar verið óhreinar. Fréttamaður kynnti sér þetta nýja tískufyrirbæri en það má sjá í spilaranum hér að neðan.

Ný menning meðal ungra manna hefur rutt sér til rúms hér á landi en það er að koma klæddur í nærbuxum og stuttbuxum í skiptum fyrir hinar hefðbundnu sundbuxur. Svo virðist sem að tískufyrirbærið sé landlægt en mbl.is vakti fyrst athygli á málinu.

Sigríður Ásdís Þórhallsdóttir, forstöðukona Grafarvogslaugar, segir um mikið vandamál að ræða og segir fyrirbærið ekki vera töff.

„Nei þetta er ekki viðurkenndur sundfatnaður svona stuttbuxur. Þetta er búin að vera einhver tíska í einhvern tíma á öllu landinu og við skiljum þetta ekki alveg.“

Að hennar sögn er að mestu leyti um unglinga að ræða en einnig hefur sést til manna á þrítugsaldri taka þátt í tískunni.

„Þetta eru nærbuxur og við vitum ekki hvort þær séu hreinar eða skítugar. Við getum ekki fylgst með því hvort þær séu hreinar eða óhreinar. Við viljum að fólk sé í viðurkenndum sundfatnaði. Ef við erum ekki í því þá fer það illa með hreinsikerfin okkar.“

Hún tekur fram að nærbuxum fylgi óhreinindi. Því meiri óhreinindi sem eru í lauginni því meira þarf að nota af klór sem bitni á upplifun allra sundlaugargesta. „

Hversu algengt er þetta? Hversu oft sjáið þið þetta? 

„Bara á hverjum einasta degi. Það eru allir að gera sitt besta hérna í sundlaugunum og gestir eru líka alltaf að hjálpa okkur að fá fólk til að þrífa sig og vera í hreinum fötum og svona. Við værum líka til í að þessi umræða væri tekin inni á heimilum hjá fólki.

Svo virðist sem æðið tengist að einhverju leyti hinni svokölluðu söggunarmenningu ungmenna þar sem buxurnar eru látnar síga fyrir neðan rass. Það virðist skipta höfuð máli hjá drengjunum að það sjáist í nærbuxnastrenginn.

„Láta buxurnar hanga svona, það er mjög töff.  Sama á við um stuttbuxur og sundbuxur, láta sjást í nærbuxurnar. Svo ferðu náttúrulega ekki í hvaða merki sem er heldur. Þetta verður að kosta. Við vilijum bara sjá fólk í venjulegum sundfatnaði og að þetta tískufyrribæri detti úr tísku. Þetta er ekki boðlegt.“

Þá reyndi fréttamaður að stinga sér til sunds en var fljótt skammaður af sundlaugarverði fyrir að vera ekki í viðurkenndum sundfatnaði.

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