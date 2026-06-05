Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Tómas Arnar Þorláksson skrifar 5. júní 2026 20:00 „Þetta er búin að vera einhver tíska í einhvern tíma á öllu landinu og við skiljum þetta ekki alveg.“ Grafarvogslaug Ungir menn velja í síauknum mæli nærbuxur og stuttbuxur til klæða í sundi fram yfir hinar hefðbundnu sundbuxur. Forstöðukona Grafarvogslaugar segir um mikið vandamál að ræða enda geta nærbuxurnar verið óhreinar. Fréttamaður kynnti sér þetta nýja tískufyrirbæri en það má sjá í spilaranum hér að neðan. Ný menning meðal ungra manna hefur rutt sér til rúms hér á landi en það er að koma klæddur í nærbuxum og stuttbuxum í skiptum fyrir hinar hefðbundnu sundbuxur. Svo virðist sem að tískufyrirbærið sé landlægt en mbl.is vakti fyrst athygli á málinu. Sigríður Ásdís Þórhallsdóttir, forstöðukona Grafarvogslaugar, segir um mikið vandamál að ræða og segir fyrirbærið ekki vera töff. „Nei þetta er ekki viðurkenndur sundfatnaður svona stuttbuxur. Þetta er búin að vera einhver tíska í einhvern tíma á öllu landinu og við skiljum þetta ekki alveg.“ Að hennar sögn er að mestu leyti um unglinga að ræða en einnig hefur sést til manna á þrítugsaldri taka þátt í tískunni. „Þetta eru nærbuxur og við vitum ekki hvort þær séu hreinar eða skítugar. Við getum ekki fylgst með því hvort þær séu hreinar eða óhreinar. Við viljum að fólk sé í viðurkenndum sundfatnaði. Ef við erum ekki í því þá fer það illa með hreinsikerfin okkar.“ Hún tekur fram að nærbuxum fylgi óhreinindi. Því meiri óhreinindi sem eru í lauginni því meira þarf að nota af klór sem bitni á upplifun allra sundlaugargesta. „ Hversu algengt er þetta? Hversu oft sjáið þið þetta? „Bara á hverjum einasta degi. Það eru allir að gera sitt besta hérna í sundlaugunum og gestir eru líka alltaf að hjálpa okkur að fá fólk til að þrífa sig og vera í hreinum fötum og svona. Við værum líka til í að þessi umræða væri tekin inni á heimilum hjá fólki. Svo virðist sem æðið tengist að einhverju leyti hinni svokölluðu söggunarmenningu ungmenna þar sem buxurnar eru látnar síga fyrir neðan rass. Það virðist skipta höfuð máli hjá drengjunum að það sjáist í nærbuxnastrenginn. „Láta buxurnar hanga svona, það er mjög töff. Sama á við um stuttbuxur og sundbuxur, láta sjást í nærbuxurnar. Svo ferðu náttúrulega ekki í hvaða merki sem er heldur. Þetta verður að kosta. Við vilijum bara sjá fólk í venjulegum sundfatnaði og að þetta tískufyrribæri detti úr tísku. Þetta er ekki boðlegt.“ Þá reyndi fréttamaður að stinga sér til sunds en var fljótt skammaður af sundlaugarverði fyrir að vera ekki í viðurkenndum sundfatnaði. Sund Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna Innlent Fleiri fréttir Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Sjá meira