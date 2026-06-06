Harður árekstur á Reykjanesbraut Agnar Már Másson skrifar 6. júní 2026 18:10 Einn er sagður vera með minniháttar áverka. Annar bíllinn valt út af veginum. Aðsend Einn var fluttur á sjúkrahús með minniháttar áverka eftir að tveggja bíla árekstur varð á Reykjanesbraut á fimmta tímanum eftir hádegi í dag. Betur fór en á horfðist að sögn slökkviliðs. Þorsteinn Gunnarsson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir við Vísi einn hafi verið fluttur á sjúkrahús eftir að tveir bílar rákust saman á Reykjanesbrautinni, nánar til tekið við gatnamót suður af Lónakoti. „Þetta var harður árekstur,“ segir varðstjórinn og tekur fram að tveir hafi verið í öðrum bílnum og einn í hinum. Minniháttar slys urðu á fólki en annar bíllinn valt utan vegar.Aðsend Annar bíllinn hafi oltið utan vegar og fyrir vikið sé verulegt tjón á honum. Minna tjón sé á hinum. Frá Reykjanesbraut.Aðsend Slökkvilið Hafnarfjörður Umferðaröryggi Lögreglumál Mest lesið Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Innlent Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Erlent Fleiri fréttir Bergþór næsti sveitarstjóri Norðurþings Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Sjá meira