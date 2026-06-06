Innlent

Harður á­rekstur á Reykja­nes­braut

Agnar Már Másson skrifar
Einn er sagður vera með minniháttar áverka. Annar bíllinn valt út af veginum.
Einn er sagður vera með minniháttar áverka. Annar bíllinn valt út af veginum. Aðsend

Einn var fluttur á sjúkrahús með minniháttar áverka eftir að tveggja bíla árekstur varð á Reykjanesbraut á fimmta tímanum eftir hádegi í dag. Betur fór en á horfðist að sögn slökkviliðs. 

Þorsteinn Gunnarsson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir við Vísi einn hafi verið fluttur á sjúkrahús eftir að tveir bílar rákust saman á Reykjanesbrautinni, nánar til tekið við gatnamót suður af Lónakoti.

„Þetta var harður árekstur,“ segir varðstjórinn og tekur fram að tveir hafi verið í öðrum bílnum og einn í hinum.

Minniháttar slys urðu á fólki en annar bíllinn valt utan vegar.Aðsend

Annar bíllinn hafi oltið utan vegar og fyrir vikið sé verulegt tjón á honum. Minna tjón sé á hinum.

Frá Reykjanesbraut.Aðsend
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