Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Bjarki Sigurðsson skrifar 5. júní 2026 23:48 Skúli Jónsson er aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Arnar Fjórtán ára stúlka hlaut talsverða áverka eftir að eldri stúlka lét spörkin dynja á henni í Hafnarfirði síðustu helgi. Aðstoðaryfirlögregluþjónn segir árásir sem þessa geta haft grafalvarlegar afleiðingar. Lögreglu barst tilkynning seint á laugardagskvöld um að stúlka á grunnskólaaldri lægi meðvitundarlaus í bílakjallara við Fjörðinn í Hafnarfirði. „Lögregla fer þarna á vettvang ásamt sjúkraliði. Þar er stúlkan í bílakjallaranum, meðvitundarlaus og búin að æla yfir sig. Hún hefur greinilega orðið fyrir einhverri árás,“ segir Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Önnur stúlka grunuð Stúlkan var flutt á Landspítalann og þar kom í ljós að hún var með brákað viðbein, sár á höfði og var marin víða um líkamann. „Það kemur síðan í ljós í samtölum við ungmenni þarna að það virðist vera sem stúlka eilítið eldri hafi verið að sparka bara í hana þarna liggjandi. Sem er mjög fólskulegt og hættulegt,“ segir Skúli. Getur endað illa Hún hefur verið útskrifuð af spítala og málið nú til rannsóknar. „Í svona máli er verkefnið að reyna að ná utan um meðal annars tengslin, eftirlitsmyndavélar og ræða við vitnin. Við erum með töluvert af nöfnum ungmenna sem við þurfum að ræða við,“ segir Skúli. Fjörður er við Fjarðargötu í Hafnarfirði.Vísir/Vilhelm Hann leggur áherslu á að svona mál geti endað með ósköpum. „Við eigum svo mörg mál í gegnum tíðina þar sem þetta hefur haft svo alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir þolandann og gerandann, sem í þessu tilviki er mjög ungur einstaklingur. Þetta er eitthvað sem fylgir fólki alla ævi og lífið gæti verið ónýtt,“ segir Skúli. Lögreglumál Hafnarfjörður Börn og uppeldi Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Fleiri fréttir Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Sjá meira