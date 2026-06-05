Innlent

Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað í­trekað í hana

Bjarki Sigurðsson skrifar
Skúli Jónsson er aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Skúli Jónsson er aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Arnar

Fjórtán ára stúlka hlaut talsverða áverka eftir að eldri stúlka lét spörkin dynja á henni í Hafnarfirði síðustu helgi. Aðstoðaryfirlögregluþjónn segir árásir sem þessa geta haft grafalvarlegar afleiðingar.

Lögreglu barst tilkynning seint á laugardagskvöld um að stúlka á grunnskólaaldri lægi meðvitundarlaus í bílakjallara við Fjörðinn í Hafnarfirði. 

„Lögregla fer þarna á vettvang ásamt sjúkraliði. Þar er stúlkan í bílakjallaranum, meðvitundarlaus og búin að æla yfir sig. Hún hefur greinilega orðið fyrir einhverri árás,“ segir Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Önnur stúlka grunuð

Stúlkan var flutt á Landspítalann og þar kom í ljós að hún var með brákað viðbein, sár á höfði og var marin víða um líkamann.

„Það kemur síðan í ljós í samtölum við ungmenni þarna að það virðist vera sem stúlka eilítið eldri hafi verið að sparka bara í hana þarna liggjandi. Sem er mjög fólskulegt og hættulegt,“ segir Skúli.

Getur endað illa

Hún hefur verið útskrifuð af spítala og málið nú til rannsóknar.

„Í svona máli er verkefnið að reyna að ná utan um meðal annars tengslin, eftirlitsmyndavélar og ræða við vitnin. Við erum með töluvert af nöfnum ungmenna sem við þurfum að ræða við,“ segir Skúli. 

Fjörður er við Fjarðargötu í Hafnarfirði.Vísir/Vilhelm

Hann leggur áherslu á að svona mál geti endað með ósköpum.

„Við eigum svo mörg mál í gegnum tíðina þar sem þetta hefur haft svo alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir þolandann og gerandann, sem í þessu tilviki er mjög ungur einstaklingur. Þetta er eitthvað sem fylgir fólki alla ævi og lífið gæti verið ónýtt,“ segir Skúli.

Lögreglumál Hafnarfjörður Börn og uppeldi

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