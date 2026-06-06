Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 6. júní 2026 12:28 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, sagði fyrir tveimur árum að lína flokksins væri skýr. Ekki ætti að vista börn í lokuðu búsetuúrræði. Vísir/Anton Brink Framkvæmdastjóri Barnaheilla segir það mikil mistök verði frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð á landamærum að lögum. Engar breytingar hafi orðið á stöðu barna við meðferð málsins í nefnd. Tvö ár eru síðan formaður Viðreisnar sagði að flokkurinn myndi aldrei setja börn í lokuð búsetuúrræði. „Ég hef sagt: Ég er tilbúin í umræður um móttökumiðstöðvar. Ég er til í hana. Línan sem við í Viðreisn drögum í sandinn er að við setjum ekki börn í lokað búsetuúrræði. Þar er línan sem ég dreg í sandinn.“ Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar í pontu Alþingis þann 4 mars árið 2024. Þegar hún var í stjórnarandstöðu og til umræðu voru útlendingamál þáverandi ríkisstjórnar. Núna, tveimur árum seinna, hefur Alþingi til meðferðar frumvarp dómsmálaráðherra, sem kemur úr röðum Viðreisnar, og fjallar um brottfararstöð fyrir útlendinga. Málið snúist ekki um leiksvæði Vistun barna í úrræðinu hefur verið hvað mest til umræðu þegar kemur að málinu. Tótla I. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, segir þær breytingar sem allsherjar- og menntamálanefnd hefur gert á frumvarpinu til að mæta óánægjuröddum, ekki nægjanlegar. „Þau horfa algjörlega fram hjá stóra atriðinu í nefndarálitinu sem er frelsissvipting barna en einblína í staðinn á aðstöðuna og horfa þannig fram hjá öllum þeim sem hafa lagt álit til nefndarinnar. Þetta snýst ekki um það hvort það sé leiksvæði í fangelsinu. Þetta snýst um að það eigi ekki að vera fangelsi.“ Tótla er framkvæmdastjóri Barnaheilla.vísir/egill Ekki bara skoðun Barnaheilla Börn ættu aldrei að vera frelsissvipt nema sem allra síðasta úrræði og þá til að tryggja öryggi þeirra eða annarra. „Þetta er ekkert bara skoðun Barnaheilla heldur skylda sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna setur á stjórnvöld. Í þessu máli þá fer svo fjarri að dómsmálaráðherra eða Alþingi hafi sýnt fram á einhverja nauðsyn þess að grípa til svona harðneskjulegs úrræði fyrir þessa allra viðkvæmustu hópa.“ Tótla segir það enga tilviljun að svo mörg mannréttindasamtök setji sig á móti málinu. „Það má alveg spyrja sig: Til hvers eru mannréttindastofnanir eða umboðsmaður barna? Af hverju erum við hluti af barnasáttmálanum ef við ætlum ekki að taka tillit til eins né neins sem hann segir.“ Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, fer fyrir málinu. Hún kemur úr röðum Viðreisnar.vísir/vilhelm Réttindi barna fái ekki sjálfstæða athygli Allt of oft sé litið á börn sem fylgihluti foreldra sinna. „Réttindi barna fá ekki sjálfstæða athygli. Það er eitthvað sem barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur t.d. ítrekað sagt, að það eigi ekki að setja börn í varðhald vegna ástæðna sem tengjast stöðu foreldra þeirra, eða hvernig foreldrar þeirra hafa hagað sínu samstarfi við ríkið.“ Brottfararstöð fyrir útlendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Viðreisn Börn og uppeldi Tengdar fréttir Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð Samtökin No Borders kalla til mótmælafundar á Austurvelli klukkan þrjú í dag gegn frumvarpi dómsmálaráðherra um fyrirhugaða brottfararstöð sem fer í þriðju umræðu á Alþingi á morgun, föstudag. 4. júní 2026 13:50 Mest lesið Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Innlent Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Erlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Erlent Fleiri fréttir Icelandair tekur litáíska vél á leigu Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs Sjá meira