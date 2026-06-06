Innlent

Sjálf­stæðis­flokkur tekur Fram­sókn með sér í meiri­hluta

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir vann stórsigur í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum.
Ásdís Kristjánsdóttir vann stórsigur í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum. vísir/vilhelm

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa ákveðið að halda áfram meirihlutasamstarfi sínu í Kópavogi. 

„Meirihlutasáttmálinn byggir á sjö megináherslum sem fela í sér um fimmtíu og fimm verkefni sem sett verða í forgang á kjörtímabilinu, með það að markmiði að einfalda daglegt líf íbúa, bæta þjónustu og gera góðan bæ enn betri fyrir komandi kynslóðir.“

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá flokkunum en nýr meirihluti var kynntur á blaðamannafundi í Kópavogi klukkan tvö. 

Farsælt samstarf

Sjálfstæðisflokkurinn vann stórsigur í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum og fékk sex fulltrúa kjörna. Flokkurinn hefði því getað myndað hreinan meirihluta en ákvað að bjóða Framsóknarflokki til áframhaldandi samstarfs. Framsókn tapaði fylgi milli kosninga og er oddviti flokksins, Orri Hlöðversson, eini kjörni fulltrúi flokksins í bæjarstjórn.

„Það má í raun segja að eftir að hafa rætt við mitt fólk þá var einuhugur hjá okkur að halda áfram samstarfi við Framsóknarflokkinn og einkum Orra. Þetta hefur verið mjög farsælt samstarf, það hefur gengið vel og hópurinn er samhentur. Við erum með áþekkar áherslur og teljum að það sé til hagsbóta fyrir Kópavog og Kópavogsbúa að við höldum áfram að vinna að góðum verkum saman,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir í samtali við fréttastofu.

Orri Hlöðversson verður áfram í meirihluta.vísir/vilhelm

Áþekkar áherslur

Aðspurð hvort að einhver mál Framsóknar fái brautargengi sem ekki voru á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins segir Ásdís að áherslur Orra og hennar hafi verið mjög áþekkar.

Samkvæmt meirihlutasáttmála flokkanna verður áhersla lögð á ábyrgan rekstur sveitarfélagsins þar sem afraksturinn skili sér til heimila í formi betri þjónustu og lægri skatta, þar á meðal fasteignagjalda sem meirihlutinn leggur áherslu á að verði áfram þau lægstu meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Hitaveita bæjarins

„Við viljum kanna möguleika á að byggja upp okkar eigin hitaveitu og þannig sjáum við fram á að geta lækkað hitaveitukostnað Kópavogsbúa,“ segir Ásdís.

Þá mun meirihlutinn standa vörð um séreignastefnuna ásamt því að styðja við tekjulágar fjölskyldur í félagslegu húsnæði til að kaupa eigið húsnæði þegar aðstæður leyfa.

„Og gæta hagsmuna bæði í uppbyggingu húsnæðis sem og samgangna sem er framundan á höfuðborgarsvæðinu og standa þar vörð um hagsmuni Kópavogsbúa.“

Enn meiri sókn í grunnskólamálum

Í skóla- og fjölskyldumálum er lögð áhersla á að skólar Kópavogs séu í fremstu röð. Meðal verkefna er að fjölga faglærðum grunnskólakennurum, tryggja nemendum á unglingastigi aðgang að fartölvum, efla íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna og bjóða heimgreiðslur frá tólf mánaða aldri. Haldið verði áfram með Kópavogsmódelið í leikskólamálum og það þróað enn frekar.

Ásdís verður áfram bæjarstjóri.vísir/vilhelm

„Öflugt íþróttalíf er meðal þess sem Kópavogsbúar eru hvað stoltastir af. Áfram verður áhersla lögð á að bæta og byggja upp aðstöðu til að mæta þörfum barna og ungmenna í bænum. Frístundastyrkur mun hækka, helgaropnanir í sundlaugum munu lengjast og möguleiki kannaður á nýjum golfvelli í Kópavogi,“ segir í tilkynningu.

Áfram verði lögð áhersla á aukna hreyfingu, bætta líðan og aukið sjálfstæði eldri borgara með því að styðja við heilsueflingarverkefni fyrir eldri borgara.

„Aðrar áherslur snúa meðal annars að fallegum bæjarbrag og framsýnu skipulagi, öruggum og greiðum samgöngum fyrir alla ferðamáta, auknum lífsgæðum og bættri lýðheilsu, vernd grænna svæða og öflugu menningarlífi, svo sem með árlegri Kópavogsbæjarhátíð.“

Með ríkan stuðning frá Kópavogsbúum

Ásdís kveðst spennt fyrir framhaldinu.

„Okkur finnst mikilvægt að halda áfram þessu farsæla samstarfi í ljósi þess að það hefur gengið vel. Við fengum og erum með ríkjandi stuðning frá Kópavogsbúum og það skiptir auðvitað miklu máli fyrir okkur og þau verkefni sem eru framundan. Við ætlum að halda áfram að byggja upp okkar öfluga bæ og tryggja að Kópavogur verði áfram í sókn.“

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