Systir Sindra Freys Jenssonar sem saknað hefur verið á Taílandi frá 23. maí segir að fjölskyldunni hafi borist áreiðanlegar upplýsingar um að hann sé í varðhaldi.
Að hennar sögn vinnur alþjóðadeild ríkislögreglustjóra að því að fá það staðfest hjá taílenskum yfirvöldum að Sindri sé heill á húfi og í þeirra haldi. Taílenskumælandi maður sem búsettur er á Íslandi hringdi í fangelsi nokkuð á svæðinu sem fjölskyldunni höfðu borist ábendingar um að hann gæti verið í. Starfsmenn þar sögðu við hann að hann dveldi þar.
Lögreglan hér á landi hefur hins vegar ekki fengið neina meldingu frá Taílandi.
„Hann hefur ekki fengið að hafa samband heim og því veit maður ekki neitt um það hvernig honum líður og hvort það sé í lagi með hann. Það er alveg stórundarlegt að taílensk yfirvöld séu ekki búin að láta sendiráðið vita,“ segir systir hans.
Hún segir það sömuleiðis ómetanlegt að sjá hve margir hafi haft samband og boðið fram aðstoð sína.