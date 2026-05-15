Búist við því að Carrick skrifi undir tveggja ára samning um helgina

Manchester United hefur boðið bráðabirgðastjóranum Michael Carrick tveggja ára samning út tímabilið 2027-28 með möguleika á eins árs framlengingu. Viðræður eru hafnar og vonir eru bundnar við að hann skrifi undir fyrir síðasta heimaleik tímabilsins á sunnudag.
Laurie Whitwell, blaðamaður um Manchester United hjá The Athletic greinir frá. Í umfjöllun The Athletic segir að meðeigandinn Jim Ratcliffe hafi gefið grænt ljós eftir fund með framkvæmdastjóranum Omar Berrada og Jason Wilcox yfirmanni knattspyrnumála.
Þeir eru sagðir vongóðir um að ná samningi við Carrick áður en Manchester United mætir Nottingham Forest í síðasta heimaleik tímabilsiins klukkan 11:30 á sunnudag. Þar yrði Carrick kynntur sem framtíðarstjóri félagsins með pompi og prakt.
Talið er að hann muni halda í nokkurn veginn sama þjálfarateymi og hefur verið við störf. Aðstoðarmaðurinn Steve Holland er sagður mikilvægur og hinir aðstoðarþjálfararnir, Jonathan Woodgate og Jonny Evans, eiga einnig von á nýjum samningi. Þá er leitað að þjálfara í föstum leikatriðum.
Allt þjálfarateymið var viðstatt úrslitaleik FA bikars ungmenna í gær, þegar Manchester United tapaði fyrir nágrannaliðinu Manchester City. Reigan Heskey skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri City.