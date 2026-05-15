Heskey yngri tryggði City titil gegn United

Reigan Heskey tryggði U18 ára liði Manchester City unglingabikar Englands er hann skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri liðsins á Manchester United í úrslitaleik keppninnar í gærkvöld.
Pep Guardiola, Phil Foden, Antoine Semeyo og Nathan Aké voru á meðal þeirra sem stóðu í stúkunni á Joie-vellinum þar sem úrslitaleikurinn fór fram. Floyd Samba hafði komið City yfir í fyrri hálfleik en Godwill Kukoni jafnaði fyrir United skömmu síðar.
1-1 stóð fram á 87. mínútu þegar 18 ára gamli framherjinn Reigan Heskey skoraði sigurmarkið og tryggði City bikarinn. Hann er sonur Emile Heskey, sem lék í ensku úrvalsdeildinni í frá 1994 til 2012 ár með Leicester, Liverpool, Birmingham, Wigan Athletic og Aston Villa.
„Ég er mjög ánægður og hann er stoltur af mér,“ sagði Heskey yngri í viðtali eftir leik og vísaði til föður síns. „Hann fagnaði eins og brjálæðingur, en ég á eftir að hitta á hann,“ sagði Reigan enn fremur eftir leik.
„Stundum sýnir hann mér myndbönd, hann var líka framherji og skoraði fullt af mörkum svo ég reyni að nýta mér hluti úr hans reynslubanka,“ segir hann og bætir við: „Hann er pabbi minn og var það þekktur leikmaður að ég mun alltaf fá spurningar um hann og það er allt í fína.“
Reigan Heskey spilaði sinn fyrsta leik fyrir aðallið Manchester City í sigri á Huddesfield í enska deildabikarnum í haust en eldri bróðir hans, Jaden, þreytti einnig frumraun sína í þeim leik.
Reigan er 18 ára gamall framherji og Jaden er tvítugur framliggjandi miðjumaður sem lék með Sheffield Wednesday á síðari hluta tímabilsins. Wednesday féll úr ensku B-deildinni nú í vor.
Heskey eldri spilaði alls 516 leiki í ensku úrvalsdeildinni og skoraði í þeim 110 mörk. Hann er sjöundi leikjahæstur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Hann skoraði þá sjö mörk í 62 landsleikjum fyrir England.
Hann starfar sem yfirmaður þróunar hjá kvennaliði Leicester City í dag. Hann kom hingað til Íslands á vormánuðum þar sem hann var sérstakur gestur á árshátíð Liverpool-klúbbsins á Íslandi.