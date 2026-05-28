Enski boltinn

Vann tvo Evróputitla sama vorið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Evan Guessand átti ekki frábæra leiktíð en henni lauk með mikilli gleði. Vitalii Kliuiev/Getty Images

Evann Guessand afrekaði það í gær að vinna annan Evróputitil sinn á leiktíðinni. Hann lék fyrir bæði Aston Villa og Crystal Palace, sem unnu sitthvora Evrópukeppnina.

Aston Villa keypti framherjann Guessand síðasta sumar fyrir rúmar 30 milljónir evra frá Nice í Frakklandi. Hann hafði þar skorað tólf mörk í frönsku úrvalsdeildinni og verið valinn leikmaður tímabilsins hjá félaginu.

Hann sló ekki beint í gegn í Birmingham en skoraði þó tvö mörk í Evrópudeildinni, þó hann hafi ekki komist á blað í ensku úrvalsdeildinni. Undir lok janúargluggans færði hann sig til Crystal Palace á láni en tókst ekki heldur að slá í gegn þar.

Hann spilaði sex leiki fyrir Palace í Sambandsdeildinni, þar á meðal í úrslitaleiknum í gær.

Þrátt fyrir að hafa ekki átt sína bestu leiktíð lauk henni sannarlega vel þar sem fílbeinski framherjinn lauk tímabilinu á sögulegan hátt, sem Sambandsdeildarmeistari og Evrópudeildarmeistari.

Hann heldur næst á HM með landsliði Fílabeinsstrandarinnar og vonast eflaust eftir stærra hlutverki en hann hefur fengið hjá sitthvoru ensku liðinu á nýafstaðinni leiktíð.

Fílabeinsströndin er í E-riðli heimsmeistaramótsins með Þýskalandi, Ekvador og Curacao.

