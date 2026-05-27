Barcelona búið að landa Gordon

Newcastle hefur samþykkt tilboð Barcelona upp á 70 milljónir evra, auk bónusa, fyrir kant- og sóknarmanninn eftirsótta Anthony Gordon.
Gordon hefur meðal annars verið orðaður við Bayern München að undanförnu en nú virðist ljóst að hann gangi til liðs við Barcelona.
Félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano greindi frá þessu í kvöld og sagði að að meðtöldum bónusum fengi Newcastle 80 milljónir evra í sinn hlut, eða um 11,5 milljarða króna.
🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners.€70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC.Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners.€70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC.Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz
Gordon ferðast til Barcelona í þessari viku, væntanlega á morgun, í læknisskoðun og til að skrifa formlega undir samning.
Gordon endaði markahæstur hjá Newcastle á nýafstöðnu tímabili með 18 mörk. Hann á fjögur ár eftir af samningi við félagið sem hann skrifaði undir í október 2024.