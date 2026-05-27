Enski boltinn

Barcelona búið að landa Gordon

Sindri Sverrisson skrifar
Anthony Gordon er á leið til Spánarmeistaranna.

Newcastle hefur samþykkt tilboð Barcelona upp á 70 milljónir evra, auk bónusa, fyrir kant- og sóknarmanninn eftirsótta Anthony Gordon.

Gordon hefur meðal annars verið orðaður við Bayern München að undanförnu en nú virðist ljóst að hann gangi til liðs við Barcelona.

Félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano greindi frá þessu í kvöld og sagði að að meðtöldum bónusum fengi Newcastle 80 milljónir evra í sinn hlut, eða um 11,5 milljarða króna.

Gordon ferðast til Barcelona í þessari viku, væntanlega á morgun, í læknisskoðun og til að skrifa formlega undir samning.

Gordon endaði markahæstur hjá Newcastle á nýafstöðnu tímabili með 18 mörk. Hann á fjögur ár eftir af samningi við félagið sem hann skrifaði undir í október 2024.

