Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri Sindri Sverrisson skrifar 4. júní 2026 12:32 Ísland og Úkraína berjast um 3. sæti í sínum riðli í undankeppni HM. Liðið sem endar í 4. sæti fellur í B-deild og þarf að fara í mun erfiðara umspil um sæti á HM. vísir/Diego Með því að forðast tap gegn Úkraínu á morgun getur íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tekið risastórt skref í átt að sínu fyrsta heimsmeistaramóti; HM 2027 í Brasilíu. Það myndi nefnilega ryðja úr vegi öllum bestu liðum Evrópu sem mögulegum hindrunum. Í stuttu máli má segja að með því að forðast tap á morgun sé Ísland öruggt um að þurfa ekki að mæta liðum eins og Frakklandi, Englandi (eða Spáni), Noregi eða Svíþjóð í umspili um að komast á HM. Ekki neinni af níu bestu þjóðum Evrópu og þar með ekki neinni þjóð sem er fyrir ofan Ísland á heimslista FIFA. Í staðinn yrðu erfiðustu andstæðingar sem Ísland gæti þurft að mæta, til að komast á HM í fyrsta sinn, lið á borð við Úkraínu, Sviss, Portúgal eða Belgíu sem Elísabet Gunnarsdóttir stýrir. Vissulega öflug lið en þó öll fyrir neðan Ísland á heimslista og allt opið í tveggja leikja einvígi. Verða að forðast tveggja marka tap Ef Ísland hins vegar tapar með tveggja marka mun og missir Úkraínu upp fyrir sig, í 3. sæti, er leiðin á HM orðin mun torfærari og liðið þarf þá að vinna Spán á þriðjudaginn eða treysta á mjög heppilegan drátt þegar dregið verður í umspilið 18. júní næstkomandi. Hvernig umspil fer Ísland í? Sextán lið leika í A-deild undankeppninnar, í fjórum fjögurra liða riðlum. Sigurlið hvers riðils kemst beint á HM. Liðin í 2. og 3. sæti fara í umspilsleið 1 og spila við lið úr C-deild í tveggja leikja einvígi (til dæmis við Kósovó eða Bosníu). Liðin úr A-deild fá seinni leikinn á heimavelli. Liðin sem enda í 4. sæti fara ásamt sigurliðum riðla í B-deild í umspilsleið 2, gegn liðum sem enda í 2. og 3. sæti úr B-deild. Sigurliðin fjögur úr umspilsleið 1 mæta svo sigurliðum úr umspilsleið 2, í tveggja leikja einvígum um HM-sæti þar sem liðin úr umspilsleið 1 fá seinni leikinn á heimavelli. (Lægst skráða sigurliðið fær þó reyndar ekki HM-sæti heldur fer áfram í umspil við lið úr öðrum heimsálfum en það ætti ekki að skipta Ísland máli.) Thelma Karen Pálmadóttir var í byrjunarliðinu í 1-0 sigrinum gegn Úkraínu í apríl. Nú mætast liðin í Póllandi.vísir/Diego Ísland er í 3. sæti í sínum riðli í undankeppni HM með þrjú stig, á eftir heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands en fyrir ofan botnlið Úkraínu sem er enn án stiga eftir 1-0 tapið á Laugardalsvelli í apríl. Ágæt markatala Íslands gerir að verkum að Úkraína þarf að öllum líkindum tveggja marka sigur á morgun til að komast upp fyrir Ísland, á innbyrðis úrslitum. Standings provided by Sofascore Það er einnig mikilvægt að halda 3. sætinu upp á að Ísland haldi sér meðal bestu þjóða Evrópu í A-deild Þjóðadeildarinnar á næstu leiktíð. Liðið í 4. sæti fellur beint niður í B-deild en Ísland hefur haldið sig í A-deild frá stofnun Þjóðadeildar kvenna árið 2023. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Kane laus úr fangelsi og kemur til Íslands í haust Körfubolti Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Fleiri fréttir „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Sjá meira