Fótbolti

Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri

Sindri Sverrisson skrifar
Ísland og Úkraína berjast um 3. sæti í sínum riðli í undankeppni HM. Liðið sem endar í 4. sæti fellur í B-deild og þarf að fara í mun erfiðara umspil um sæti á HM.
Ísland og Úkraína berjast um 3. sæti í sínum riðli í undankeppni HM. Liðið sem endar í 4. sæti fellur í B-deild og þarf að fara í mun erfiðara umspil um sæti á HM. vísir/Diego

Með því að forðast tap gegn Úkraínu á morgun getur íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tekið risastórt skref í átt að sínu fyrsta heimsmeistaramóti; HM 2027 í Brasilíu. Það myndi nefnilega ryðja úr vegi öllum bestu liðum Evrópu sem mögulegum hindrunum.

Í stuttu máli má segja að með því að forðast tap á morgun sé Ísland öruggt um að þurfa ekki að mæta liðum eins og Frakklandi, Englandi (eða Spáni), Noregi eða Svíþjóð í umspili um að komast á HM. Ekki neinni af níu bestu þjóðum Evrópu og þar með ekki neinni þjóð sem er fyrir ofan Ísland á heimslista FIFA.

Í staðinn yrðu erfiðustu andstæðingar sem Ísland gæti þurft að mæta, til að komast á HM í fyrsta sinn, lið á borð við Úkraínu, Sviss, Portúgal eða Belgíu sem Elísabet Gunnarsdóttir stýrir. Vissulega öflug lið en þó öll fyrir neðan Ísland á heimslista og allt opið í tveggja leikja einvígi.

Verða að forðast tveggja marka tap

Ef Ísland hins vegar tapar með tveggja marka mun og missir Úkraínu upp fyrir sig, í 3. sæti, er leiðin á HM orðin mun torfærari og liðið þarf þá að vinna Spán á þriðjudaginn eða treysta á mjög heppilegan drátt þegar dregið verður í umspilið 18. júní næstkomandi.

Hvernig umspil fer Ísland í?

  • Sextán lið leika í A-deild undankeppninnar, í fjórum fjögurra liða riðlum. Sigurlið hvers riðils kemst beint á HM.
  • Liðin í 2. og 3. sæti fara í umspilsleið 1 og spila við lið úr C-deild í tveggja leikja einvígi (til dæmis við Kósovó eða Bosníu). Liðin úr A-deild fá seinni leikinn á heimavelli.
  • Liðin sem enda í 4. sæti fara ásamt sigurliðum riðla í B-deild í umspilsleið 2, gegn liðum sem enda í 2. og 3. sæti úr B-deild.
  • Sigurliðin fjögur úr umspilsleið 1 mæta svo sigurliðum úr umspilsleið 2, í tveggja leikja einvígum um HM-sæti þar sem liðin úr umspilsleið 1 fá seinni leikinn á heimavelli. (Lægst skráða sigurliðið fær þó reyndar ekki HM-sæti heldur fer áfram í umspil við lið úr öðrum heimsálfum en það ætti ekki að skipta Ísland máli.)
Thelma Karen Pálmadóttir var í byrjunarliðinu í 1-0 sigrinum gegn Úkraínu í apríl. Nú mætast liðin í Póllandi.vísir/Diego

Ísland er í 3. sæti í sínum riðli í undankeppni HM með þrjú stig, á eftir heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands en fyrir ofan botnlið Úkraínu sem er enn án stiga eftir 1-0 tapið á Laugardalsvelli í apríl.

Ágæt markatala Íslands gerir að verkum að Úkraína þarf að öllum líkindum tveggja marka sigur á morgun til að komast upp fyrir Ísland, á innbyrðis úrslitum.

Standings provided by Sofascore

Það er einnig mikilvægt að halda 3. sætinu upp á að Ísland haldi sér meðal bestu þjóða Evrópu í A-deild Þjóðadeildarinnar á næstu leiktíð. Liðið í 4. sæti fellur beint niður í B-deild en Ísland hefur haldið sig í A-deild frá stofnun Þjóðadeildar kvenna árið 2023.

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

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