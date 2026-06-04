Franski varnarmaðurinn Ibrahima Konate hefur stigið fram og viðurkennt að hann hafi glímt við þunglyndi. Hann missti bæði liðsfélaga og föður sinn með stuttu millibili og það hafði veruleg áhrif á hann.
Frammistaða franska varnarmannsins var ekki upp á hans besta á síðasta tímabili með Liverpool. Í viðtali við franska miðla hefur Konate stigið fram og viðurkennt að hann hafi glímt við þunglyndi eftir að hafa misst liðsfélaga sinn og nágranna, Diogo Jota, og föður sinn.
„Þú getur orðið þunglyndur þó að þú sért atvinnumaður í fótbolta. Það er óþarfi að skammast sín fyrir að viðurkenna það,“ sagði Konate og bætir við að hann hefði viljað sleppa því að spila fótbolta en hann gerði það vegna þess að hann var samningsbundinn Liverpool.
Eftir að hafa reynt að sætta sig við missinn veikist faðir Konate illa. Veikindin eru fljót að hrjá föður hans og Konate bjóst ekki við að missa hann strax.
„Læknarnir sögðu að hann ætti ekki mikið eftir en ég vissi ekki að þetta myndi gerast svona hratt.“
Konate fékk minna frí en áætlað var eftir andlát föður hans vegna þess að Liverpool var í meiðslavandræðum. Þrátt fyrir að hann væri mættur aftur til félagsins fann hann að það var eitthvað að. Það var mikið sem hann þurfti að koma frá sér en hann talaði ekki við neinn.
„Þegar þú ert niðurlútur eða eitthvað er í gangi sem angrar þig þarftu að tala við fólkið í kringum þig.“
Konate hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid eftir að hann tilkynnti að hann væri á förum frá Liverpool. Einnig er hann að spila með Frakklandi á HM sem hefst í næstu viku.
Spænska stórveldið Real Madrid hefur náð munnlegu samkomulagi við franska varnarmanninn Ibrahima Konaté um fjögurra ára samning samkvæmt Fabrizio Romano.