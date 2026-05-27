Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Sindri Sverrisson skrifar 27. maí 2026 22:47 Dean Henderson tók við glæsilegum verðlaunagripnum sem fyrirliði í kvöld. Getty/Adam Davy Crystal Palace-menn voru í skýjunum eftir sigurinn gegn Rayo Vallecano í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu í kvöld og fá nú loks að spila í keppninni sem þeim var bannað að spila í á þessari leiktíð. Palace vann verðskuldaðan 1-0 sigur í kvöld með marki Jean-Philippe Mateta og fagnaði því þar með sínum öðrum titli á einu ári, eftir að hafa einnig orðið enskur bikarmeistari í fyrra. Þetta eru fyrstu stóru titlarnir í sögu félagsins. Oliver Glasner, sem nú kveður Palace, fékk hins vegar ekki að stýra Palace í Evrópudeildinni í vetur eins og bikarmeistararnir áttu skilið því liðinu var bannað að fara í keppnina vegna þess að Lyon, þá í eigu sama aðila, var einnig í keppninni. Þess vegna var Palace sent í Sambandsdeildina en með því að vinna hana þá fær liðið að spila í Evrópudeildinni á næstu leiktíð. Enn á hlaupum í sextugasta leiknum „Þessir strákar koma mér alltaf á óvart. Þetta var mjög sérstakt kvöld. Þetta var sextugasti leikurinn á tímabilinu hjá okkur og þessir gaurar hafa verið á hlaupum alla leiktíðina. Við höfum átt erfiða kafla en á kvöldum eins og þessum þá hafa strákarnir gert allt sem til þarf,“ sagði Dean Henderson, markvörður Palace, í beinni útsendingu TNT Sports. „Þetta eru einstök augnablik með einstöku fólki og minningarnar lifa að eilífu. Ég er bara að reyna að ná þessu öllu saman. Það eru alls konar tilfinningar í gangi og þung byrði farin af herðunum því maður vill standa sig í svona leikjum og ég efaðist ekki um að strákarnir myndu gera það. Besta liðið verskuldar að sigra. Við fáum núna aftur það sem við verðskulduðum eftir síðasta tímabil. Þetta er ævintýri. Stjórinn hefur verið ótrúlegur og á skilið að kveðja svona. Þetta átti að enda svona,“ sagði Henderson en Glasner tilkynnti þegar í janúar að hann myndi hætta með Palace eftir tímabilið. Sjálfur var stjórinn hæstánægður með sína menn í kveðjuleiknum: „Leikurinn var eins og við bjuggumst við en mér finnst við hafa spilað ótrúlegar 15 mínútur eftir hálfleik. Við vörðumst svo vel í lokin. Frábært kvöld, þessi hópur leikmanna og stuðningsmanna á það skilið,“ sagði Glasner og hélt áfram: „Ég sé sjálfan mig sem hluta af hópnum. Sem stjóri getur maður ekkert gert einn. Maður þarf frábært starfslið og sérstaklega þarf maður frábæra leikmenn og fólk. Það er það sem þessi hópur er. Þeir standa alltaf saman og leggja hart að sér. Frá fyrsta degi höfum við skapað það hugarfar að allt sé mögulegt ef maður leggur hart að sér. Á endanum er það ábyrgð leikmannanna að nýta sér allt sem þeim býðst. Á mánudaginn var held ég 34 stiga hiti í London – ég held ég hafi farið klukkan 17:00, JP [Mateta] og Mitchell voru þá nýkomnir úr kuldaklefanum. Það sýnir hugarfar leikmannanna; þeir leggja svo mikið á sig og þess vegna getum við lyft öðrum bikar,“ sagði Glasner. Enski boltinn Crystal Palace FC Sambandsdeild Evrópu 