Carrick eigi skilið að fá starfið

Aron Jóhannsson, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta, segir Michael Carrick eiga skilið að vera ráðinn knattspyrnustjóri Manchester United til frambúðar.
Carrick var ráðinn bráðabirgðastjóri Manchester United út yfirstandandi tímabil eftir að leiðir félagsins og Ruben Amorim skildu.
Englendingurinn hefur gert mjög góða hluti með liðið. Undir stjórn Carrick hefur Manchester United tryggt sér Meistaradeildarsæti og vermir þriðja sæti deildarinnar.
Nú þegar dregur nær lokum tímabilsins er uppi mikil umræða um það hvort Carrick, sem spilaði á sínum tíma með Manchester United, eigi að fá starfið til frambúðar.
„Ég er alveg búinn að dansa við þessa spurningu núna í nokkra mánuði. Ég er alveg á því núna að hann eigi skilið að fá starfið,“ sagði Aron Jóhannsson í Sunnudagsmeessunni á Sýn Sport.
Aðeins Luis Enrique, þjálfari Paris Saint-Germain, væri ofar á lista hjá Aroni en Carrick færi svo að Spánverjinn yrði á lausu.
„Ef Enrique vinnur Meistaradeildina aftur með PSG. Verður hann þá sáttur og hugsar með sér að ganga frá borði þar núna? Það er sennilega eini þjálfarinn sem ég myndi taka ef hann yrði á lausu.“
Aron sér það ekki að þjálfarar á borð við Andre Iraola og Marco Silva sem hafa verið orðaðir við starfið séu að fara gera betri hluti en Carrick með Manchester United.
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, einnig sérfræðingur Sunnudagsmessunnar, hefur séð þætti við leik Manchester United sem hún saknaði koma inn með Carrick.
„Leikmenn vilja spila fyrir hann og stuðningsmennirnir eru einvhern veginn að grípa hann. Carrick hefur gert það sem hægt er að gera á þessum stutta tíma fyrir Manchester United.“
Fyrr í dag var greindi The Athletic frá því að stjórnendur innan Manchester United væru á því að Carrick væri rétti maðurinn til þess að stýra Manchester United á næsta tímabili.
Á sama tíma segir Sky Sports að formlegar viðræður um áframhaldandi samstarf muni hefjast milli forráðamanna Manchester United og umboðsmanna Carrick eftir lokaleik liðsins gegn Brighton þann 24.maí.
Segir Sky Sports að ekki sé búið að útiloka möguleikann á því að annar stjóri taki við á Old Trafford en að Carrick sé maðurinn sem stjórnendur félagsins vilji ræða fyrst við.
