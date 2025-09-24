Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. september 2025 23:01 Jaden og Reigan Heskey eru ólíkir föður sínum á vellinum. Jaden og Reigan Heskey, synir goðsagnarinnar Emile Heskey, spiluðu báðir sinn fyrsta leik fyrir Manchester City í kvöld þegar liðið lagði Huddersfield að velli í enska deildabikarnum. Þetta var ekki aðeins þeirra fyrsti leikur fyrir aðallið heldur líka í fyrsta sinn sem þeir eru valdir í leikmannahópinn. Eldri bróðirinn Jaden er nítján ára gamall og kom inn af varamannabekknum á 76. mínútu, rétt eftir að Savinho hafði skorað seinna mark City í 2-0 sigrinum. Yngri bróðirinn Reigan er sautján ára og leysti markaskorarann Savinho af hólmi þegar hann kom inn á á 83. mínútu leiksins. Pep Guardiola: “Today six players from the Academy were in the starting eleven, two more came - the Heskey brothers; I think father and mother will be so proud of the kids. Eight players from the Academy played today; that’s really cool and really good!” pic.twitter.com/Eizwx8KInM— City Report (@cityreport_) September 24, 2025 Hvorugur er þó hreinræktaður framherji, eins og faðir þeirra Emile var á sínum tíma. Jaden er miðjumaður sem getur hlaupið teiganna á milli og Reigan er sprækur kantmaður. Jaden hefur verið hjá Manchester City síðan hann var níu ára gamall en yngri bróðirinn Reigan gekk til liðs við félagið fyrir tveimur árum síðan. Enski boltinn Mest lesið Davíð hættur: „Dreginn á asnaeyrunum“ Körfubolti Kveðst skilja vel hvers vegna Guðmundur var rekinn Handbolti Mynd af ellefu ára leikmanni Real vekur athygli Körfubolti Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Skömmuðust sín fyrir tap gegn Fjallinu: „Hann var ekki svona stór þá“ Körfubolti Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Enski boltinn „Ætla ekki að segja hvað gerðist í þriðja hring“ Sport Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Fleiri fréttir Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Vildi vinna sem og byrja leikinn Stórmeistarajafntefli í Lundúnum Hvort liðið ætlar að halda í við Liverpool? Sjá meira