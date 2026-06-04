Fótbolti

„Eins og fjöl­skylda í sólar­landa­ferð“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Haaland og félagar í norska landsliðinu eru komnir til Bandaríkjanna þar sem þeir hefja leik á HM eftir ellefu daga. 
Erling Haaland og félagar í norska landsliðinu eru komnir til Bandaríkjanna þar sem þeir hefja leik á HM eftir ellefu daga.  Getty/Lewis Storey

Norska karlalandsliðið er komið til Greensboro í Bandaríkjunum þar sem fram undan er fyrsta heimsmeistaramót karlaliðs þjóðarinnar í 28 ár.

Norska landsliðið vann alla leiki sína í undankeppninni, þar á meðal báða leikina á móti Ítölum, 3-0 og 4-1. Markatalan var 37-5 í tíu leikjum og Erling Haaland skoraði sextán af þessum mörkum.

Það þarf ekkert að koma á óvart að spennan er mikil meðal norsku þjóðarinnar enda trúa margir að liðið geti komist langt.

Enn sem komið er virðast allir hlutaðeigandi vera ánægðir með aðstöðuna í Bandaríkjunum.

„Þetta var eins og fjölskylda í sólarlandaferð þar sem krakkarnir ætla að prófa allt á fyrsta degi,“ sagði aðstoðarþjálfarinn Brede Hangeland við norska ríkisútvarpið.

Á hótelinu hafa norsku leikmennirnir fengið heila hæð út af fyrir sig, sem þeir tóku fagnandi.

„Meðal annars er þar sér líkamsrækt, endurheimtarherbergi og afþreying sem leikmönnunum líkar og auðvitað margt annað sem ég vona að leikmennirnir kunni að meta,“ sagði HM-stjórinn Truls Dæhli.

Dagurinn í dag verður fyrsti dagurinn sem leikmennirnir fá að glíma við hitann á HM.

„Það er engin æfing í dag af ásettu ráði. Það snýst um að losna við flugþreytu og ferðaþreytu úr líkamanum og koma sér fyrir hér á hótelinu,“ sagði Hangeland.

Fyrsti leikur Noregs á HM er gegn Írak aðfaranótt 17. júní.

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