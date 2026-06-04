„Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júní 2026 13:00 Erling Haaland og félagar í norska landsliðinu eru komnir til Bandaríkjanna þar sem þeir hefja leik á HM eftir ellefu daga. Getty/Lewis Storey Norska karlalandsliðið er komið til Greensboro í Bandaríkjunum þar sem fram undan er fyrsta heimsmeistaramót karlaliðs þjóðarinnar í 28 ár. Norska landsliðið vann alla leiki sína í undankeppninni, þar á meðal báða leikina á móti Ítölum, 3-0 og 4-1. Markatalan var 37-5 í tíu leikjum og Erling Haaland skoraði sextán af þessum mörkum. Það þarf ekkert að koma á óvart að spennan er mikil meðal norsku þjóðarinnar enda trúa margir að liðið geti komist langt. Enn sem komið er virðast allir hlutaðeigandi vera ánægðir með aðstöðuna í Bandaríkjunum. „Þetta var eins og fjölskylda í sólarlandaferð þar sem krakkarnir ætla að prófa allt á fyrsta degi,“ sagði aðstoðarþjálfarinn Brede Hangeland við norska ríkisútvarpið. Á hótelinu hafa norsku leikmennirnir fengið heila hæð út af fyrir sig, sem þeir tóku fagnandi. „Meðal annars er þar sér líkamsrækt, endurheimtarherbergi og afþreying sem leikmönnunum líkar og auðvitað margt annað sem ég vona að leikmennirnir kunni að meta,“ sagði HM-stjórinn Truls Dæhli. Dagurinn í dag verður fyrsti dagurinn sem leikmennirnir fá að glíma við hitann á HM. „Það er engin æfing í dag af ásettu ráði. Það snýst um að losna við flugþreytu og ferðaþreytu úr líkamanum og koma sér fyrir hér á hótelinu,“ sagði Hangeland. Fyrsti leikur Noregs á HM er gegn Írak aðfaranótt 17. júní. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Kane laus úr fangelsi og kemur til Íslands í haust Körfubolti Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Fleiri fréttir „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Sjá meira