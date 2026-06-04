Margrét Friðriksdóttir, sem var í morgun sakfelld fyrir meiðyrði í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara, segir niðurstöðuna ekki hafa komið sér á óvart. „Auðvitað stendur valdaklíkan saman það er gömul saga og ný á Íslandi, en þessum óréttláta dómi verður að sjálfsögðu áfrýjað,“ segir hún.
Líkt og greint var frá í morgun var Margrét dæmd til að greiða 200 þúsund króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar um Barböru. Þess var ekki krafist að ummælin yrðu dæmd dauð og ómerk og þau standa því. Margrét kallaði Barböru meðal annars „lausláta mellu“.
Margrét hefur nú stungið niður penna á Facebook, þar sem hún tjáir sig um niðurstöðu dómsins. Hún segir Jónas Jóhannsson, dómara málsins, hafa dæmt sig ranglega og að greinilega sé bannað að segja sannleikann um alvarlegt brot á starfsskyldum og siðareglum dómara á Íslandi. Málið á rætur að rekja til staðhæfinga Margrétar um að Barbara hafi átt í framhjáhaldi með öðrum dómara.
„Ísland er dapurlegt land löðrandi af spillingu og óréttlæti, þetta mál mun enda fyrir mannréttindadómstólnum, það er engin spurning,“ segir Margrét að lokum.
Margrét Friðriksdóttir, sem sætir ákæru fyrir meiðyrði í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara, segir Barböru hafa framið á henni réttarmorð, með því að sakfella hana fyrir hótunarbrot. Hún hafið reiðst vegna þess og því ritað færslu á Facebook, þar sem hún úthúðaði dómaranum. Hún kveðst hafa opnað orðabók í leit að mildasta orðinu til þess að lýsa Barböru. „Viðbjóðslegur dómur og lauslát mella gefur sinn dóm,“ sagði hún meðal annars.
Endurtekinn málflutningur í meiðyrðamáli Margrétar Friðriksdóttur fór fram í morgun. Ákæruvaldið krefst þess að hún verði dæmd í þrjátíu daga fangelsi. Í lok þinghaldsins beindi Margrét orðum sínum að Barböru Björnsdóttur héraðsdómara og ítrekaði skoðun sína á henni, áður en hún flutti Passíusálm.
Margrét Friðriksdóttir og verjandi hennar Hilmar Garðar Þorsteinsson hafa krafist þess að mál gegn henni vegna ummæla um héraðsdómara verði endurflutt. Dómsuppkvaðningu hefur ítrekað verið frestað umfram þann tímaramma sem lög gera ráð fyrir.
Héraðsdómur Reykjaness hefur hafnað kröfu Margrétar McArthur Friðriksdóttur um að fá að leiða dómarana Barböru Björnsdóttur, Símon Sigvaldason og Sigríði Hjaltested fyrir dóminn sem vitni í meiðyrðamáli lögreglunnar á hendur henni. Barbara og Símon höfðu áður gefið vitni en Margrét hélt því fram að Barbara hefði reynt að hafa áhrif á framburð Símonar. Þá vildi hún að Sigríður kæmi fyrir dóminn vegna ásakana Barböru um áralang einelti af hálfu Sigríðar.