Sjáðu dramatíkina í Kópa­voginum og öll mörkin úr Bestu deild kvenna

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Leikmenn Breiðabliks fagna sigurmarkinu gegn Val. vísir/vilhelm

Breiðablik er áfram með fullt hús stiga á toppi Bestu deildar kvenna eftir dramatískan sigur á Val, 3-2, í gær. Tveir aðrir leikir fóru þá fram en þeir unnust báðir á útivelli.

Strax á 3. mínútu í leiknum á Kópavogsvelli kom Líf Joostdóttir van Bemmel Blikum yfir eftir klaufagang í vörn Valskvenna.

Margrét Brynja Kristinsdóttir svaraði með tveimur mörkum á sex mínútna kafla og gestirnir voru skyndilega komnir með forystuna, 1-2. Skömmu eftir annað mark Margrétar Brynju var samherji hennar, Hrafnhildur Salka Pálmadóttir, rekin af velli fyrir að toga í hár Barbáru Sólar Gísladóttur.

Íslands- og bikarmeistararnir nýttu sér ekki liðsmuninn fyrr en í uppbótartíma. Fyrst jafnaði Sunna Rún Sigurðardóttir með skallamarki og svo skoraði Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, sjálfsmark. Lokatölur 3-2, Breiðabliki í vil.

Nýliðar Grindavíkur/Njarðvíkur gerðu góða ferð í Laugardalinn og unnu Þrótt, 1-2.

Á 36. mínútu skoraði Sophia Romine með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf Rakelar Sigurðardóttur. Þremur mínútum síðar sendi Rakel aftur fyrir frá vinstri. Að þessu sinni sveif boltinn yfir Molee Swift í marki heimakvenna, í stöng og inn og staðan orðin 0-2, gestunum í vil.

Alexia Czerwien minnkaði muninn í 1-2 á 52. mínútu en nær komst Þróttur ekki.

Aðeins eitt mark var skorað í Reykjavíkurslag Fram og Víkings á Lambhagavellinum.

Á 55. mínútu fór skot Jasmínar Erlu Ingadóttur af Hörpu Helgadóttur og í netið. Þetta sjálfsmark dugði Víkingum til sigurs, 0-1.

