Breiðablik er áfram með fullt hús stiga á toppi Bestu deildar kvenna eftir dramatískan sigur á Val, 3-2, í gær. Tveir aðrir leikir fóru þá fram en þeir unnust báðir á útivelli.
Strax á 3. mínútu í leiknum á Kópavogsvelli kom Líf Joostdóttir van Bemmel Blikum yfir eftir klaufagang í vörn Valskvenna.
Margrét Brynja Kristinsdóttir svaraði með tveimur mörkum á sex mínútna kafla og gestirnir voru skyndilega komnir með forystuna, 1-2. Skömmu eftir annað mark Margrétar Brynju var samherji hennar, Hrafnhildur Salka Pálmadóttir, rekin af velli fyrir að toga í hár Barbáru Sólar Gísladóttur.
Íslands- og bikarmeistararnir nýttu sér ekki liðsmuninn fyrr en í uppbótartíma. Fyrst jafnaði Sunna Rún Sigurðardóttir með skallamarki og svo skoraði Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, sjálfsmark. Lokatölur 3-2, Breiðabliki í vil.
Nýliðar Grindavíkur/Njarðvíkur gerðu góða ferð í Laugardalinn og unnu Þrótt, 1-2.
Á 36. mínútu skoraði Sophia Romine með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf Rakelar Sigurðardóttur. Þremur mínútum síðar sendi Rakel aftur fyrir frá vinstri. Að þessu sinni sveif boltinn yfir Molee Swift í marki heimakvenna, í stöng og inn og staðan orðin 0-2, gestunum í vil.
Alexia Czerwien minnkaði muninn í 1-2 á 52. mínútu en nær komst Þróttur ekki.
Aðeins eitt mark var skorað í Reykjavíkurslag Fram og Víkings á Lambhagavellinum.
Á 55. mínútu fór skot Jasmínar Erlu Ingadóttur af Hörpu Helgadóttur og í netið. Þetta sjálfsmark dugði Víkingum til sigurs, 0-1.
Öll mörkin úr leikjum gærdagsins í Bestu deild kvenna má sjá hér fyrir ofan.
Þótt aðeins fjórar umferðir séu búnar af Bestu deild kvenna í fótbolta hafa tveir leikmenn verið reknir af velli fyrir að toga í hár mótherja. Fjallað var um aukna tíðni hártogs í Bestu mörkum kvenna.
