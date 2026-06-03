Innlent

For­seti klökknaði aftur: „Of mikið til­finninga­legt á­lag“

Árni Sæberg skrifar
Þórunn þakkaði Áslaugu fyrir störf hennar.
Þórunn þakkaði Áslaugu fyrir störf hennar. Vísir/Vilhelm

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, klökknaði þegar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir flutti kveðjuræðu á Alþingi í dag. Það gerði hún líka þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir kvaddi Alþingi fyrir örfáum vikum. 

Áslaug Arna flutti kveðjuræðu undir liðnum störf þingsins á þingfundi dagsins en hún tók einmitt sæti í upphafi þingfundar, að loknu námsleyfi.

„Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljann til að leggja mitt af mörkum. Ég óska þingheimi góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum og frá mínum dýpstu hjartarótum þakka ég ykkur öllum, samstarfsfólki og starfsfólki Alþingis fyrir samfylgdina,“ sagði hún meðal annars.

Önnur þingkonan í vor

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, kvaddi sér hljóðs að lokinni ræðu Áslaugar Örnu til þess að þakka henni fyrir hennar störf.

„Nú ætlar forseti að vona að hún þurfi ekki aftur á þessu vori að kveðja aðra þingkonu í þessum sal,“ sagði hún og vísaði til Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, sem kvaddi Alþingi á dögunum til þess að taka við stöðu sendiherra í Bretlandi.

„Hér er einfaldlega um of mikið tilfinningalegt álag að ræða. En Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur fylgja góðar óskir um velfarnað og ég veit að hvar sem hún beitir sér mun hún starfa öllum til góða.“

Þá gerði hún fimm mínútna hlé á þingfundi.

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