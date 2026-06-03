Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Árni Sæberg skrifar 3. júní 2026 11:21 Þórunn þakkaði Áslaugu fyrir störf hennar. Vísir/Vilhelm Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, klökknaði þegar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir flutti kveðjuræðu á Alþingi í dag. Það gerði hún líka þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir kvaddi Alþingi fyrir örfáum vikum. Áslaug Arna flutti kveðjuræðu undir liðnum störf þingsins á þingfundi dagsins en hún tók einmitt sæti í upphafi þingfundar, að loknu námsleyfi. „Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljann til að leggja mitt af mörkum. Ég óska þingheimi góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum og frá mínum dýpstu hjartarótum þakka ég ykkur öllum, samstarfsfólki og starfsfólki Alþingis fyrir samfylgdina,“ sagði hún meðal annars. Önnur þingkonan í vor Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, kvaddi sér hljóðs að lokinni ræðu Áslaugar Örnu til þess að þakka henni fyrir hennar störf. „Nú ætlar forseti að vona að hún þurfi ekki aftur á þessu vori að kveðja aðra þingkonu í þessum sal,“ sagði hún og vísaði til Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, sem kvaddi Alþingi á dögunum til þess að taka við stöðu sendiherra í Bretlandi. „Hér er einfaldlega um of mikið tilfinningalegt álag að ræða. En Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur fylgja góðar óskir um velfarnað og ég veit að hvar sem hún beitir sér mun hún starfa öllum til góða.“ Þá gerði hún fimm mínútna hlé á þingfundi. Alþingi Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Fleiri fréttir Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Sjá meira