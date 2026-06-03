Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 3. júní 2026 10:29 Þotan er væntanleg til landsins á morgun. Vísir/Vilhelm Farþegaþota Icelandair sem átti að fljúga til landsins seint í gærkvöldi hefur verið kyrrsett á Tenerife eftir að ökutæki á flugvellinum þar úti var ekið á vængenda hennar. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir varahlut væntanlegan í dag og þotuna væntanlega til landsins á morgun. Farþegarnir komi heim með öðru flugi í kvöld. Flugi til Munchen sem áætlað var að færi í loftið á áttunda tímanum í morgun en var aflýst vegna hnjasksins á vélinni. Flug Icelandair Mest lesið „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Fleiri fréttir Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Sjá meira