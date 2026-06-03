Innlent

Þota föst á Tenerife vegna á­reksturs

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þotan er væntanleg til landsins á morgun.
Þotan er væntanleg til landsins á morgun. Vísir/Vilhelm

Farþegaþota Icelandair sem átti að fljúga til landsins seint í gærkvöldi hefur verið kyrrsett á Tenerife eftir að ökutæki á flugvellinum þar úti var ekið á vængenda hennar.

Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir varahlut væntanlegan í dag og þotuna væntanlega til landsins á morgun. 

Farþegarnir komi heim með öðru flugi í kvöld.

Flugi til Munchen sem áætlað var að færi í loftið á áttunda tímanum í morgun en var aflýst vegna hnjasksins á vélinni.

Flug Icelandair

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið