„Mikið kaos en ekki spurning að þarna var brot“

„Ég á aldrei eftir að gleyma þessum degi og þessari tölu,“ sagði Mikel Arteta, stjóri Arsenal, eftir 1-0 sigurinn gegn West Ham í dag sem færði liðið afar nálægt langþráðum Englandsmeistaratitli.
Þetta var 500. leikur Arteta með Arsenal, sem leikmaður eða knattspyrnustjóri, og án vafa einn sá allra eftirminnilegasti. Sigurinn þýðir að Arsenal er með fimm stiga forskot á Manchester City þegar Arsenal á aðeins tvo leiki eftir og City þrjá.
Það sem gerði sigurinn enn dramatískari, þó að sigurmark Leandro Trossard kæmi seint, var að mark var dæmt af West Ham seint í uppbótartíma. Arteta er ekki í vafa um að það hafi verið rétt að gera, vegna brots á David Raya markverði, en hrósaði dómurum leiksins fyrir að þola pressuna eins og sjá má í viðtalinu hér að neðan.
„Þetta var tilfinningarússíbani. Við vissum að þetta yrði mjög erfitt enda þeir að berjast fyrir lífi sínu og við að reyna að vinna deildina. Svo mikið undir,“ sagði Arteta.
„Við byrjuðum leikinn vel, fengum þrjú færi en náðum ekki að gera útslagið. Við þurftum svo að gera breytingu þegar Ben [White] meiddist og aðlagast því, en við lögðum allt í sölurnar til að skora og mér fannst við verðlaunaðir fyrir það hugrekki.
Martin [Ödegaard] átti ótrúlega rispu til að hjálpa okkur að vinna leikinn ásamt Leo [Trossard] og svo David [Raya] sem átti ótrúlega markvörslu einn gegn sóknarmanni. Svo var þetta auðvitað umdeild og stór ákvörðun í lokin um að dæma markið af. Þegar ég hef þurft að vera gagnrýninn þá hef ég verið það á þessari leiktíð en núna verð ég að hrósa dómaranum,“ sagði Arteta.
„Það var svo mikið kaos þarna og mikið af mönnum en þegar maður sér myndina skýrt þá er ekki spurning að þarna var brot,“ bætti hann við.
En hvernig leið honum á því augnabliki þegar stöðutaflan sýndi 1-1?
„Ég veit ekki. Við áttum alltaf tvo leiki eftir en við reyndum allt til að vinna í dag og þegar maður gerir það, eins og við höfum gert á þessari leiktíð, þá ætti maður að verða verðlaunaður fyrir það og þannig var það hjá okkur núna.
Maður verður að geta unnið í alls konar aðstæðum og það höfum við gert á þessari leiktíð,“ sagði Arteta.