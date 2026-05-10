Allt brjálað í lokin en titillinn blasir við Skyttunum

Arsenal er tveimur sigrum frá því að verða Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár, eftir óhemju dramatískan 1-0 sigur gegn West Ham í Lundúnaslag í dag.
West Ham virtist hafa jafnað metin seint í uppbótartíma, þegar Callum Wilson þrumaði í netið í kjölfar hornspyrnu. Boltinn komst í gegnum mannhaf í teignum en meira að segja markvörður West Ham, Mads Hermansen, var kominn fram.
Eftir langa og gaumgæfilega skoðun var markið hins vegar dæmt af vegna brots Pablo Felipe á David Raya. Hamrarnir voru æfir yfir þessari niðurstöðu og eflaust Manchester City-menn sömuleiðis en þar með munar fimm stigum á Arsenal og City í titilbaráttunni, þegar Arsenal á tvo leiki eftir en City þrjá.
Arsenal virtist lengi vel fyrirmunað að skora í dag en tókst loks að brjóta ísinn á 83. mínútu, þegar Martin Ödegaard lagði boltann á Leandro Trossard í teignum og Belginn skoraði með viðstöðulausu skoti í gegnum mikla þvögu.
Þetta þýðir að ef Arsenal vinnur Burnley á heimavelli á mánudaginn eftir rúma viku, og Crystal Palace á útivelli 24. maí, þá verður liðið Englandsmeistari sama hvernig fer hjá City.
West Ham mistókst hins vegar að koma sér úr fallsæti og er enn stigi á eftir Tottenham sem auk þess á þrjá leiki eftir á meðan að West Ham á aðeins tvo leiki eftir. Tottenham mætir Leeds annað kvöld og getur farið mjög langt með að senda West Ham niður með sigri.
Sigur Arsenal var nokkuð sanngjarn en Trossard var til að mynda óhemju nálægt því að koma liðinu yfir strax á 9. mínútu, þegar hann átti tvær tilraunir sem fóru í slá og stöng. Riccardo Calafiori átti svo skalla sem að Konstantinos Mavropanos tókst einhvern veginn að verjast, nánast á marklínu.
West Ham fékk hins vegar dauðafæri til að komast yfir á 78. mínútu, rétt áður en sigurmark Trossards kom, en Raya varði þá frábærlega frá Mateus Fernandes sem sloppinn var einn gegn markverðinum.