Þrátt fyrir að hafa mistekist að stýra liðinu frá falli úr ensku úrvalsdeildinni verður Nuno Espirito Santo áfram aðalþjálfari West Ham.
Óvissa var um framtíð Nuno í starfi eftir að West Ham féll í lokaumferðinni en félagið sló á allar sögusagnir með tilkynningu í morgun.
„Nuno tók mjög skýrt fram að hann væri áhugasamur um þá áskorun að koma West Ham United aftur upp í úrvalsdeildina í fyrstu tilraun… Við höfum fundað með aðalþjálfaranum í vikunni og segjum sátt frá því að hann verði áfram við stjórnvölinn“ segir í tilkynningu West Ham.
West Ham hafði átt sæti í úrvalsdeildinni síðustu fjórtán ár en féll ásamt Wolves og Burnley.
Nuno þekkir það að koma liði aftur upp í úrvalsdeild en hann stýrði Wolverhampton Wanderers upp úr ensku Championship deildinni í fyrstu tilraun tímabilið 2017-18.