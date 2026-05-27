Ederson nálgast Manchester United

Forráðamenn Manchester United eru við það að semja við Atalanta um kaup á brasilíska miðjumanninum Ederson.
Sky greinir frá. Viðræður eru á lokastigi og er kaupverðið talið verða í kringum 38 milljónir punda eða því sem samsvarar 6,3 milljörðum íslenskra.
Raffaele Palladino þjálfari Atalanta staðfesti í síðustu viku að Ederson hefði setið allan tímann á bekknum í jafntefli liðsins gegn Fiorentina þar sem stórt félag væri í viðræðum við félagið um kaup á leikmanninum.
Manchester United mun freista þess að styrkja sig enn meira á miðsvæðinu og eru þeir Carlos Baleba hjá Brighton og Mateus Fernandes hjá West Ham á óskalistanum.