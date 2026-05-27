Enski boltinn

Ederson nálgast Manchester United

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ederson í leik með Atalanta í vetur.

Forráðamenn Manchester United eru við það að semja við Atalanta um kaup á brasilíska miðjumanninum Ederson.

Sky greinir frá. Viðræður eru á lokastigi og er kaupverðið talið verða í kringum 38 milljónir punda eða því sem samsvarar 6,3 milljörðum íslenskra.

Raffaele Palladino þjálfari Atalanta staðfesti í síðustu viku að Ederson hefði setið allan tímann á bekknum í jafntefli liðsins gegn Fiorentina þar sem stórt félag væri í viðræðum við félagið um kaup á leikmanninum.

Manchester United mun freista þess að styrkja sig enn meira á miðsvæðinu og eru þeir Carlos Baleba hjá Brighton og Mateus Fernandes hjá West Ham á óskalistanum.

